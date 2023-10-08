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Советы лунного календаря на октябрь. Что нужно сделать в саду?

08 октября 2023 12:20
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Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. Как планировать октябрь? Об этом рассказали в программе «Плюс-минус».

9-10 октября благоприятное время для уборки на длительное хранение всех культур, сбор семян и семенников, включая корнеплодные и лекарственные растения, а также перекопка почвы. 11-12 октября можно сажать озимый чеснок, лук, а вот рыхление растений в зоне корней не рекомендуется. 13 октября не стоит пикировать и пересаживать, но можно бороться с болезнями и вредителями. Также это благоприятное время для квашения капусты.

Советы лунного календаря на октябрь. Что нужно сделать в саду?-1

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# Растения и цветы # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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