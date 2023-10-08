В Брестском театре кукол готовится премьера спектакля о Евфросинии Полоцкой

Новости Беларуси. Театральный взгляд на жизнь белорусской святой. Брестский театр кукол готовит премьеру о Евфросинии Полоцкой. Сценарий, декорации, куклы, концепция – все начиналось с нуля. Художественный коллектив получил грант Президента Беларуси на постановку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До премьеры остается меньше двух недель. К репетиции на сцене актеры приступили две недели назад. Роль Ефросинии Полоцкой исполнят сразу четыре актрисы: каждая олицетворит главные этапы жизни белорусской святой. Работа над сценарием началась в январе, он создавался на основе жития, документальных материалов об истории Полоцкого княжества и народного творчества Беларуси. Текст будет включать отдельные фрагменты писаний святых. Автор сценария и главный режиссер театра, Денис Казачук, ездил на родину игуменьи, чтобы еще больше проникнуться историей ее жизни. Именно в Полоцке пришло художественное решение спектакля.

Денис Казачук, главный режиссер Брестского театра кукол:

Возле храма святой Софии есть стела с родословной Евфросинии Полоцкой. И форма этой стелы и послужила художественным решением в декорациях. Тема служения, тема чуда духовного подвига. Куклы будут деревянными, расписанные как фрески, и эти куклы работают как образы.