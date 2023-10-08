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В Брестском театре кукол готовится премьера спектакля о Евфросинии Полоцкой

08 октября 2023 09:26
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Новости Беларуси. Театральный взгляд на жизнь белорусской святой. Брестский театр кукол готовит премьеру о Евфросинии Полоцкой. Сценарий, декорации, куклы, концепция – все начиналось с нуля. Художественный коллектив получил грант Президента Беларуси на постановку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Брестском театре кукол готовится премьера спектакля о Евфросинии Полоцкой-1

До премьеры остается меньше двух недель. К репетиции на сцене актеры приступили две недели назад. Роль Ефросинии Полоцкой исполнят сразу четыре актрисы: каждая олицетворит главные этапы жизни белорусской святой. Работа над сценарием началась в январе, он создавался на основе жития, документальных материалов об истории Полоцкого княжества и народного творчества Беларуси. Текст будет включать отдельные фрагменты писаний святых. Автор сценария и главный режиссер театра, Денис Казачук, ездил на родину игуменьи, чтобы еще больше проникнуться историей ее жизни. Именно в Полоцке пришло художественное решение спектакля.

В Брестском театре кукол готовится премьера спектакля о Евфросинии Полоцкой-4

Денис Казачук, главный режиссер Брестского театра кукол:
Возле храма святой Софии есть стела с родословной Евфросинии Полоцкой. И форма этой стелы и послужила художественным решением в декорациях. Тема служения, тема чуда духовного подвига. Куклы будут деревянными, расписанные как фрески, и эти куклы работают как образы.

В Брестском театре кукол готовится премьера спектакля о Евфросинии Полоцкой-7

В мастерских театра сейчас можно увидеть, как рождаются декорации и куклы к постановке. Уже известно, что кукла Евфросинии Полоцкой примет сразу несколько визуальных форм. В названии спектакля «Еўфрасіння Полацкая. Святыя лiтары» скрыт главный посыл. Именно через буквы оживят историю жизни белорусской святой. Премьера состоится 17 октября на сцене Брестского театра кукол.

# Театр # общество # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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