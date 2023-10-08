32 автомобиля повреждены из-за падения деревьев после сильного ветра

Новости Беларуси. Сильный ветер сохранится сегодня, 8 октября, на большей части Беларуси. Его порывы могут местами достигать 24 метра в секунду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Сильный ветер сохранится сегодня, 8 октября, на большей части Беларуси. Его порывы могут местами достигать 24 метра в секунду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из-за ветра упали 240 деревьев. Они повредили 32 автомобиля. В Горецком районе Могилевской области повреждены кровли жилого дома и четырех сельскохозяйственных зданий. Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен и на завтра.
В Беларуси восстановлено электроснабжение в 1080 населённых пунктах (здесь подробнее).