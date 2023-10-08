Прямой эфир

32 автомобиля повреждены из-за падения деревьев после сильного ветра

08 октября 2023 10:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сильный ветер сохранится сегодня, 8 октября, на большей части Беларуси. Его порывы могут местами достигать 24 метра в секунду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

32 автомобиля повреждены из-за падения деревьев после сильного ветра-1

Из-за ветра упали 240 деревьев. Они повредили 32 автомобиля. В Горецком районе Могилевской области повреждены кровли жилого дома и четырех сельскохозяйственных зданий. Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен и на завтра. 

В Беларуси восстановлено электроснабжение в 1080 населённых пунктах (здесь подробнее). 

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Брестском театре кукол готовится премьера спектакля о Евфросинии Полоцкой
08 октября 2023 09:26

В Брестском театре кукол готовится премьера спектакля о Евфросинии Полоцкой

Лукашенко поздравил работников культуры с профессиональным праздником
08 октября 2023 09:02

Лукашенко поздравил работников культуры с профессиональным праздником

В Беларуси восстановлено электроснабжение в 1080 населённых пунктах
08 октября 2023 07:46

В Беларуси восстановлено электроснабжение в 1080 населённых пунктах