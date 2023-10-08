В Беларуси накопали почти 2 млн тонн сахарной свеклы

Новости Беларуси. Погода дает четкий намек аграриям – время завершать работы в поле. В Беларуси остаются неубранными культуры, на которые холода не оказывают особого влияния. Самые большие площади занимают кукуруза и сахарная свекла. Ее накопано без малого 2 миллиона тонн, при урожайности почти 455 центнеров с гектара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси получают такое количество сахара, что полностью обеспечиваются потребности не только внутреннего рынка. Постоянно растет доля экспорта. И конъюнктура рынка только на руку производителям. Мировые цены на сахар достигли самого высокого уровня за последние 13 лет, констатирует Продовольственная и сельскохозяйственная Организация Объединенных Наций. Там назвали и причины: рост транспортных расходов из-за роста цен на энергоносители и засушливая погода.