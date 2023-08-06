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Советы лунного календаря на 6-11 августа. О чём не забыть дачнику?

06 августа 2023 07:08
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Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. 6 августа – неплодородный день. Сажать и сеять ничего не рекомендуется, но можно окучивать и выкапывать картошку, а также собирать фрукты и ягоды, рассказали в программе «Плюс-минус». Хороший день для борьбы с сорняками и опрыскивания растений от вредителей.

7-9 августа – одни из самых удачных дней месяца. Можно заниматься любыми видами работ на участке. Удачные дни для посева редьки, салатов и мангольда. Также очень полезными будут внесения компоста и навоза. Можно обрезать клубнику и виноград – раны быстро заживут. Не рекомендуется только пересаживать растения.

Советы лунного календаря на 6-11 августа. О чём не забыть дачнику?-1

10-11 августа рекомендован сбор урожая овощей для длительного хранения, прищипка баклажанов и помидор, рыхление и перекопка пустых грядок. Проведите вырезку лишних побегов на винограде и клубнике, займитесь обрезкой и прищипкой деревьев. Можно в эти дни вносить пепел и навоз на огороде.

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# Растения и цветы # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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