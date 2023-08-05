Рядом с польской границей обнаружили сирийца и тело его товарища

Польское «гостеприимство» в очередной раз обернулось гибелью иностранца. Силовики сопредельной стороны продолжают безнаказанно издеваться над беженцами. Этим утром наши пограничники обнаружили мужчину, который сидел у тела своего товарища, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гражданин Сирии рассказал, что на территории Польши его с другом, гражданином Египта, задержали военные.

Мужчина был истощен, нуждался в медицинской помощи, но силовикам не было до этого дела. Они забрали у беженцев вещи, документы, избивали их и издевались. А после, применив газовые баллончики, заставили иностранцев пройти через калитку для животных на белорусскую сторону. Несколько десятков метров сириец пронес товарища в бессознательном состоянии, однако мужчина скончался.