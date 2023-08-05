В какой день не стоит заниматься финансовыми делами и когда начинать сбор трав? Народные приметы на август

К гадалке не ходи! Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 7 августа – день Макария. День Анны Холодницы, Зимоуказательницы, рассказали в программе « Плюс-минус ». По этому дню судили о предстоящей зиме. Если утром утренник был холодный, это означало, что и зима будет студеной. Каков день до обеда, такова и зима до декабря. Тепло и светло на день Анны Холодницы означало студеную зиму, а если в этот день шел дождь, это предвещало теплую и снежную.

9 августа – день Николы Кочанского, Палий день. В этот день начинается уборка овса. А еще в старину было принято начинать осенний сбор целебных трав. В этот день люди особенно опасались грозы. Поэтому запрещалось возить копны сена на гумно, иначе Палий спалит.

10 августа – день Прохоры и Пармены. В этот день существовало лишь одно простое правило, которое белорусы чтили и уважали: не стоит затевать обмена. Так что финансовые вопросы в эти дни лучше свести на нет.

11 августа – день Калинника, Калинов день. А также день туманов. Туман означал, что стоит припасти косы про овес с ячменем. А еще он считался неблагоприятным временем для пчел: «В мороки даже пчеле ходу нет». В старину говорили: пронеси Господь день Калинника мороком, а не морозом. Если на Калинника не будет заморозков, то и на 5 сентября не заморозит. Если в день Калинника второй раз за год зазеленеет овес, то осень будет дождливой.