Аттракцион чеканки, настольные игры, выступления актёров и гимнастов. В Верхнем городе открылась фан-зона II Игр стран СНГ

Новости Беларуси. А болельщики, жители и гости столицы по достоинству оценили главную фан-зону II Игр стран СНГ, которая развернулась в Верхнем городе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Живая музыка, монетный аттракцион, библиотека под открытым небом – развлечения на любой вкус.

На площадке у Ратуши в меру оживленно. В вечернем городе музыка в живом исполнении звучит особенно атмосферно. Для любителей памятных развлечений работает аттракцион чеканки – можно самому изготовить монету с дизайном на свой вкус.

Есть и интеллектуальные активности. Так, в библиотеке под открытым небом можно почитать, поиграть в настольные игры и проверить себя на знание редких белорусских слов.