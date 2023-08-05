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Аттракцион чеканки, настольные игры, выступления актёров и гимнастов. В Верхнем городе открылась фан-зона II Игр стран СНГ

05 августа 2023 17:15
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Новости Беларуси. А болельщики, жители и гости столицы по достоинству оценили главную фан-зону II Игр стран СНГ, которая развернулась в Верхнем городе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Живая музыка, монетный аттракцион, библиотека под открытым небом – развлечения на любой вкус.

На площадке у Ратуши в меру оживленно. В вечернем городе музыка в живом исполнении звучит особенно атмосферно. Для любителей памятных развлечений работает аттракцион чеканки – можно самому изготовить монету с дизайном на свой вкус.

Есть и интеллектуальные активности. Так, в библиотеке под открытым небом можно почитать, поиграть в настольные игры и проверить себя на знание редких белорусских слов.

Аттракцион чеканки, настольные игры, выступления актёров и гимнастов. В Верхнем городе открылась фан-зона II Игр стран СНГ-1

Место притяжения, сама бывший гид-экскурсовод. Для меня это родное место.

Знаете, когда на драйве находишься, не хочется ни есть, ни пить – хочется пойти туда-сюда, посмотреть.

Мне нравится наш город, Минск, я вообще вечером хожу сюда, к Ратуше. Мне очень нравятся концерты, а сейчас я хочу на экскурсию попасть. В четыре часа экскурсия по Верхнему городу.

Очень хороший Дворец гимнастики. Очень понравилось, что ваш министр спорта огромное внимание уделяет спорту, например, сегодня, вчера и завтра все билеты бесплатные. Люди могут приходить, смотреть соревнования. И это сделано намеренно, чтобы максимально привлечь к массовому занятию спортом.

В уютном дворике для маленьких любителей чудес развернулся красочный цирк с фокусами, клоунами и гимнастами. Традиционно работает ярмарка белорусских мастеров, где можно приобрести украшения и игрушки с национальным колоритом.

# Игры стран СНГ # Новости Минска и Минской области

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