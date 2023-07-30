Как правильно подрезать растения, чтобы они лучше росли? Советы дачникам

Декоративные растения буйствуют. Цветение потрясающее – любоваться и любоваться. Однако и руку приложить лишним не будет, рассказали в программе «Плюс-минус».
Тюльпаны и гиацинты в июле уже точно должны быть выкопаны (после засыхания листвы) и уложены в жаркое сухое тенистое место. Чем лучше прогреются, тем лучше будут цвести.
Обрезка отцветших стеблей часто очень полезный прием: например, у роз, лилейников и спирей стимулирует повторное цветение, пионам и лилиям не дает расходовать силы на образование семян. Хосты отцветшие стебли совершенно не украшают. При этом обрезка имеет свои законы. У пионов удаляют соцветия по мере отцветания, сохраняя листву. С лилиями лучше поступать так же. У крупноцветковых роз стебель обрезается выше ближайшего листа.
Читайте также:
Скоро ли похолодает и когда большой риск пострадать от молнии? Народные приметы на август
Какие правила уборки лука и озимого чеснока, а также полива овощей?
Регулярно удаляйте пасынки и листья. Как вырастить сладкий виноград?