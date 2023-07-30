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Как правильно подрезать растения, чтобы они лучше росли? Советы дачникам

30 июля 2023 07:27
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Декоративные растения буйствуют. Цветение потрясающее – любоваться и любоваться. Однако и руку приложить лишним не будет, рассказали в программе «Плюс-минус».

Тюльпаны и гиацинты в июле уже точно должны быть выкопаны (после засыхания листвы) и уложены в жаркое сухое тенистое место. Чем лучше прогреются, тем лучше будут цвести.

Как правильно подрезать растения, чтобы они лучше росли? Советы дачникам-1

Обрезка отцветших стеблей часто очень полезный прием: например, у роз, лилейников и спирей стимулирует повторное цветение, пионам и лилиям не дает расходовать силы на образование семян. Хосты отцветшие стебли совершенно не украшают. При этом обрезка имеет свои законы. У пионов удаляют соцветия по мере отцветания, сохраняя листву. С лилиями лучше поступать так же. У крупноцветковых роз стебель обрезается выше ближайшего листа.

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# Растения и цветы # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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