Как правильно подрезать растения, чтобы они лучше росли? Советы дачникам

Декоративные растения буйствуют. Цветение потрясающее – любоваться и любоваться. Однако и руку приложить лишним не будет, рассказали в программе «Плюс-минус».

Тюльпаны и гиацинты в июле уже точно должны быть выкопаны (после засыхания листвы) и уложены в жаркое сухое тенистое место. Чем лучше прогреются, тем лучше будут цвести.