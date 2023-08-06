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Как ускорить созревание томатов и собрать их семена? Работы дачника в августе

06 августа 2023 07:08
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Наиболее трудоемкая часть работы в огороде в августе сосредоточена на сборах поспевших плодов, а также на подготовке урожая к закладке на хранение, рассказали в программе «Плюс-минус». В этом же месяце дачники начинают постепенно приводить в порядок освободившиеся сооружения закрытого грунта – парники и теплицы, а кто-то использует возможность совершить заключительные в этом сезоне посадки.

Последние в сезоне посадочные работы на огороде в августе завершают примерно к середине месяца. Так, до 10-15 числа высаживают в зимнюю теплицу после помидоров рассаду огурцов.

Как ускорить созревание томатов и собрать их семена? Работы дачника в августе-1

Для ускорения созревания томатов на их верхних кистях прищипывают верхушки и удаляют пасынки – эту процедуру выполняют не позднее 5-10 августа. Также в это время отбирают поспевшие томаты для получения семян. С этой целью наиболее крупные и здоровые плоды разрезают, извлекают семена и отправляют их в сухую стеклянную посуду.

Помимо перечисленных задач, план основной работы в огороде в августе предполагает подготовку подвалов, погребов и иных хранилищ перед закладкой урожая овощей на хранение.

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# Растения и цветы # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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