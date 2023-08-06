Как ускорить созревание томатов и собрать их семена? Работы дачника в августе

Наиболее трудоемкая часть работы в огороде в августе сосредоточена на сборах поспевших плодов, а также на подготовке урожая к закладке на хранение, рассказали в программе « Плюс-минус ». В этом же месяце дачники начинают постепенно приводить в порядок освободившиеся сооружения закрытого грунта – парники и теплицы, а кто-то использует возможность совершить заключительные в этом сезоне посадки.

Последние в сезоне посадочные работы на огороде в августе завершают примерно к середине месяца. Так, до 10-15 числа высаживают в зимнюю теплицу после помидоров рассаду огурцов.