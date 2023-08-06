Как ускорить созревание томатов и собрать их семена? Работы дачника в августе

Наиболее трудоемкая часть работы в огороде в августе сосредоточена на сборах поспевших плодов, а также на подготовке урожая к закладке на хранение, рассказали в программе «Плюс-минус». В этом же месяце дачники начинают постепенно приводить в порядок освободившиеся сооружения закрытого грунта – парники и теплицы, а кто-то использует возможность совершить заключительные в этом сезоне посадки.
Последние в сезоне посадочные работы на огороде в августе завершают примерно к середине месяца. Так, до 10-15 числа высаживают в зимнюю теплицу после помидоров рассаду огурцов.
Для ускорения созревания томатов на их верхних кистях прищипывают верхушки и удаляют пасынки – эту процедуру выполняют не позднее 5-10 августа. Также в это время отбирают поспевшие томаты для получения семян. С этой целью наиболее крупные и здоровые плоды разрезают, извлекают семена и отправляют их в сухую стеклянную посуду.
Помимо перечисленных задач, план основной работы в огороде в августе предполагает подготовку подвалов, погребов и иных хранилищ перед закладкой урожая овощей на хранение.
Читайте также:
В какой день не стоит заниматься финансовыми делами и когда начинать сбор трав? Народные приметы на август
Как правильно подрезать растения, чтобы они лучше росли? Советы дачникам
Регулярно удаляйте пасынки и листья. Как вырастить сладкий виноград?