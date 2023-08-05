Беларусь и Таджикистан обсудили спортивное и межпарламентское взаимодействия стран

Новости Беларуси. Прибытие в Беларусь для зарубежных спортивных функционеров – еще и возможность изучить наш опыт в вопросах популяризации спорта, а также организации международных турниров. В адрес нашей страны звучит много положительных отзывов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня заместитель премьер-министра Таджикистана посетила ведущий физкультурный вуз страны. Для гостьи провели экскурсию по университету, где на период проведения Игр разместились организационно-координационный комитет и пресс-центр. После зарубежную коллегу тепло приветствовал вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко. Во время встречи говорили не только о сотрудничестве в спортивной сфере, но и культурном взаимодействии.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Сейчас активно готовимся, чтобы полномасштабные Дни культуры Республики Беларусь в 2024 году провести в Республике Таджикистан. В текущем году ваш визит. И мы также активно работаем по взаимодействию по линии парламента. Будет руководитель вашей верхней палаты с визитом у нас здесь, в Республике Беларусь, поэтому тоже развивается и межпарламентское взаимодействие.