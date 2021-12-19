Советуют сеять микрозелень и высаживать растения на рассаду. Лунный календарь садовода на неделю с 20 по 26 декабря

Время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. Начало недели – самый благоприятный период для посева зеленных культур для выгонки в домашних условиях, рассказали в программе «Плюс-минус» . Рекомендуется полив комнатных цветов и подкормка зимнецветущих растений.

21 и 22 декабря рекомендуется высаживать растения на рассаду, также это благоприятный день для посева микрозелени в огороде на подоконнике или зеленных культур в зимней теплице. В выходные благоприятно работать с землей – готовить почвенные смеси для посева семян и выращивания рассады, бороться с почвенными вредителями. Хороший период для полива и корневой подкормки растений.