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Советуют сеять микрозелень и высаживать растения на рассаду. Лунный календарь садовода на неделю с 20 по 26 декабря

19 декабря 2021 13:22
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Время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. Начало недели – самый благоприятный период для посева зеленных культур для выгонки в домашних условиях, рассказали в программе «Плюс-минус». Рекомендуется полив комнатных цветов и подкормка зимнецветущих растений.  

Советуют сеять микрозелень и высаживать растения на рассаду. Лунный календарь садовода на неделю с 20 по 26 декабря-1

21 и 22 декабря рекомендуется высаживать растения на рассаду, также это благоприятный день для посева микрозелени в огороде на подоконнике или зеленных культур в зимней теплице. В выходные благоприятно работать с землей – готовить почвенные смеси для посева семян и выращивания рассады, бороться с почвенными вредителями. Хороший период для полива и корневой подкормки растений.  

Советуют сеять микрозелень и высаживать растения на рассаду. Лунный календарь садовода на неделю с 20 по 26 декабря-4

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# Растения и цветы # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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