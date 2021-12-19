Где могут работать школьники и полагается ли им больничный? Рассказал начальник управления политики занятости
Где и в каком режиме можно работать несовершеннолетним в свободное от учебы время? На этот вопрос ответил гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Олега Токуна.
«Можно начинать пробовать себя в трудовой деятельности с 14 лет»
Юлия Самусенко, СТВ:
В каком возрасте несовершеннолетним можно начинать работать?
Олег Токун, начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты:
Можно начинать пробовать себя в трудовой деятельности с 14 лет. Правда, для этого придется взять разрешение у одного из родителей. А с 16 лет человек совершенно свободен в выборе работы, ни у кого не спрашивая может заниматься трудовой деятельностью.
Ольга Войтенкова, СТВ:
Что касается продолжительности рабочего дня, есть ли какие-то ограничения? Если ли разграничения касательно школьного времени и на каникулах, например?
Олег Токун:
Безусловно, это же несовершеннолетние дети, у них еще не сформировался полностью организм, поэтому существуют ограничения. Например, во время каникул молодые люди в возрасте от 14 до 16 лет могут работать 23 часа в неделю, а в возрасте от 16 до 18 лет не более 35 часов в неделю. В период учебы норма рабочего времени сокращена вполовину. Молодой человек в возрасте от 14 до 16 лет может работать в день не более 2 часов 18 минут, а в возрасте от 16 до 18 лет 3 часа 30 минут.
Юлия Самусенко:
Что касается оплаты труда, что важно знать?
Олег Токун:
Неважно, сколько лет человеку, на него распространяются абсолютно все нормы и положения об оплате труда. Он получит практически такую же зарплату, как и любой другой работающий на этом предприятии человек.
«Работа не должна мешать основному делу – учебе»
Ольга Войтенкова:
На какую работу могут претендовать подростки? Наверняка за счет возраста есть ограничения.
Олег Токун:
Во-первых, эта работа не должна мешать основному делу – учебе. Как правило, несовершеннолетние вправе выполнять какие-то легкие виды работ, которые не повредят их здоровью и не будут отвлекать их от учебы. Это работы по благоустройству территории, озеленению, нетяжелые сельхозработы, ремонт школьной мебели, реставрация книжного фонда, пошив различных сувениров, мягких игрушек и так далее. Безусловно, запрещается участие несовершеннолетних на работах с тяжелыми или вредными условиями труда. Есть целый список таких работ, он утвержден постановлением Министерства труда, где четко написано, какие виды работ запрещается выполнять людям, не достигших 18 лет.
Юлия Самусенко:
Что касается документов, трудовой книжки, например. Что здесь важно не упустить?
Олег Токун:
Важно понимать, что на любого работающего, даже 14-летнего, который впервые приходит на работу, будет оформлена трудовая книжка, начнутся отчисления в фонд соцзащиты, начнут формироваться пенсионные права, как бы в 14 лет это не было от нас далеко.
«Когда большие каникулы, есть большое желание поработать»
Юлия Самусенко:
Существуют ли какие-то отличия документов в разовой и постоянной работе? Какие здесь есть тонкости?
Олег Токун:
Если молодой человек принимается на работу по трудовому договору, то на него оформляется трудовая книжка, на него распространяются все нормы действующего трудового законодательства. В то же время есть определенные виды работ, которые можно выполнять, не заключая трудовой договор, а заключив гражданско-правовой договор подряда на определенные работы. Здесь немножко другая история. Здесь трудовая книжка не оформляется, но все основные положения (уплата налогов, в фонд соцзащиты) все равно выполняются.
Ольга Войтенкова:
А куда можно обратиться за помощью в поиске места работы? Тем более что в столице работа, наверное, всегда найдется, а что касается регионов?
Олег Токун:
Если молодой человек несовершеннолетний ищет работу и учится в школе, в училище, рекомендую обратиться к социальному педагогу, там обязательно подскажут, где же можно получить информацию о рабочих местах. Ну и наши органы службы занятости, которые есть в каждом регионе, выслушают и подскажут, направят человека туда, где есть рабочее место. Безусловно, можно обратиться на портал государственной службы занятости gsz.gov.by. Еженедельно мы формируем перечень организаций, которые готовы принять на работу несовершеннолетних и публикуем их на наших страничках портала. Хочу сказать, что самая горячая пора – это лето. Когда большие каникулы, есть большое желание поработать. Этим летом примерно каждую неделю 500 организаций были готовы принимать на работу молодежь. Сегодня эта цифра скромнее. Но до 100 организаций по всей стране готовы рассмотреть кандидатуру.
Юлия Самусенко:
А что касается больничного, школьник может на это рассчитывать?
Олег Токун:
Безусловно, как и любой работник, за которого уплачиваются взносы за социальное страхование в фонд соцзащиты. Если такое случится во время работы, больничный лист будет оплачен.