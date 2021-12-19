Где могут работать школьники и полагается ли им больничный? Рассказал начальник управления политики занятости

Где и в каком режиме можно работать несовершеннолетним в свободное от учебы время? На этот вопрос ответил гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Олега Токуна. «Можно начинать пробовать себя в трудовой деятельности с 14 лет» Юлия Самусенко, СТВ:

В каком возрасте несовершеннолетним можно начинать работать? Олег Токун, начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты:

Можно начинать пробовать себя в трудовой деятельности с 14 лет. Правда, для этого придется взять разрешение у одного из родителей. А с 16 лет человек совершенно свободен в выборе работы, ни у кого не спрашивая может заниматься трудовой деятельностью.

Ольга Войтенкова, СТВ:

Что касается продолжительности рабочего дня, есть ли какие-то ограничения? Если ли разграничения касательно школьного времени и на каникулах, например? Олег Токун:

Безусловно, это же несовершеннолетние дети, у них еще не сформировался полностью организм, поэтому существуют ограничения. Например, во время каникул молодые люди в возрасте от 14 до 16 лет могут работать 23 часа в неделю, а в возрасте от 16 до 18 лет не более 35 часов в неделю. В период учебы норма рабочего времени сокращена вполовину. Молодой человек в возрасте от 14 до 16 лет может работать в день не более 2 часов 18 минут, а в возрасте от 16 до 18 лет 3 часа 30 минут. Юлия Самусенко:

Что касается оплаты труда, что важно знать? Олег Токун:

Неважно, сколько лет человеку, на него распространяются абсолютно все нормы и положения об оплате труда. Он получит практически такую же зарплату, как и любой другой работающий на этом предприятии человек. «Работа не должна мешать основному делу – учебе»

Ольга Войтенкова:

На какую работу могут претендовать подростки? Наверняка за счет возраста есть ограничения. Олег Токун:

Во-первых, эта работа не должна мешать основному делу – учебе. Как правило, несовершеннолетние вправе выполнять какие-то легкие виды работ, которые не повредят их здоровью и не будут отвлекать их от учебы. Это работы по благоустройству территории, озеленению, нетяжелые сельхозработы, ремонт школьной мебели, реставрация книжного фонда, пошив различных сувениров, мягких игрушек и так далее. Безусловно, запрещается участие несовершеннолетних на работах с тяжелыми или вредными условиями труда. Есть целый список таких работ, он утвержден постановлением Министерства труда, где четко написано, какие виды работ запрещается выполнять людям, не достигших 18 лет. Юлия Самусенко:

Что касается документов, трудовой книжки, например. Что здесь важно не упустить? Олег Токун:

Важно понимать, что на любого работающего, даже 14-летнего, который впервые приходит на работу, будет оформлена трудовая книжка, начнутся отчисления в фонд соцзащиты, начнут формироваться пенсионные права, как бы в 14 лет это не было от нас далеко. «Когда большие каникулы, есть большое желание поработать» Юлия Самусенко:

Существуют ли какие-то отличия документов в разовой и постоянной работе? Какие здесь есть тонкости? Олег Токун:

Если молодой человек принимается на работу по трудовому договору, то на него оформляется трудовая книжка, на него распространяются все нормы действующего трудового законодательства. В то же время есть определенные виды работ, которые можно выполнять, не заключая трудовой договор, а заключив гражданско-правовой договор подряда на определенные работы. Здесь немножко другая история. Здесь трудовая книжка не оформляется, но все основные положения (уплата налогов, в фонд соцзащиты) все равно выполняются.