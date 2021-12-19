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Франция переживает пятую волну коронавируса. Уровень заболеваемости достиг максимума с прошлого пика

19 декабря 2021 11:56
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Новости Франции. Парижская мэрия объявила об отмене фейерверка и праздничных мероприятий на Елисейских Полях в новогоднюю ночь из-за распространения коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Франция переживает пятую волну коронавируса. Уровень заболеваемости достиг максимума с прошлого пика-1

Впрочем, такие запреты возникают по всей стране. Похоже, «омикрон» вновь крадет рождество у европейцев. Франция переживает пятую волну COVID-19. Сейчас показатели заболеваемости достигли самых высоких с момента прошлого пика, который был в апреле. Ученые считают, что риск повторного заражения в случае с новым штаммом выше в пять раз.  

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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