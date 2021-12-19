Как узнать, какой будет погода на Новый год? Вот точные приметы, которые предскажут морозный праздник

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. Ясная погода 20 декабря – к морозам. Солнце в облаках предвещает снегопад, а если оно при этом окутано туманным кругом, будет пурга, рассказали в программе «Плюс-минус» . Мокрый снег – к влажному и дождливому лету.

21 декабря – день зимнего солнцестояния. Если стоит морозная погода без снега, то вся зима будет теплая и короткая. А если на улице снегопад, то лето будет дождливым.