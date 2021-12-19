Как узнать, какой будет погода на Новый год? Вот точные приметы, которые предскажут морозный праздник

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. Ясная погода 20 декабря – к морозам. Солнце в облаках предвещает снегопад, а если оно при этом окутано туманным кругом, будет пурга, рассказали в программе «Плюс-минус». Мокрый снег – к влажному и дождливому лету.
21 декабря – день зимнего солнцестояния. Если стоит морозная погода без снега, то вся зима будет теплая и короткая. А если на улице снегопад, то лето будет дождливым.
22 декабря – день Анны Зимней. В этот день угадывали, какая погода будет на Новый год. Если хорошая, то и 31 декабря будет ясно, но морозно, а если пасмурно, но иней на деревнях есть, то 31 декабря будет оттепель и пасмурно.
Ясная погода 23 декабря – к скорым морозам. Если снег ветром легко разносится, то лето будет без дождей. А если пошел мокрый снег, то весна будет дождливой.
24 декабря. Солнечные лучи тянутся вверх – к стуже, вниз – к метели. Дым без ветра стелется по земле – выпадет снег или потеплеет.
В Беларуси похолодает до -20°C, установится снежный покров. Подробный прогноз погоды на неделю читайте здесь.