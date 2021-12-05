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Провести ревизию семян и следить за луковицами растений. О чём не забыть садоводу в декабре?

05 декабря 2021 12:33
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В календаре садовода и огородника в декабре появилось много свободных от работы на земле дней, рассказали в программе «Плюс-минус». Оно и понятно. Между тем дела садовые никто не отменял. Самое время планировать будущий сезон. Можно спокойно провести ревизию посевного материала, продумать, какие семена необходимо будет приобрести.  

Провести ревизию семян и следить за луковицами растений. О чём не забыть садоводу в декабре?-1

Также сейчас стоит уделить внимание сохранности клубней цветочных культур. Чтобы, например, канны и георгины порадовали вас в будущем, не забывайте контролировать правильность хранения в подвале посадочного материала. Не забывайте наблюдать и за луковицами гладиолусов. Температура воздуха в месте хранения этих культур должна быть не выше +6 – +8 °C, а влажность – 80-85 %.  

Провести ревизию семян и следить за луковицами растений. О чём не забыть садоводу в декабре?-4

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# Растения и цветы # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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