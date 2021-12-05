Провести ревизию семян и следить за луковицами растений. О чём не забыть садоводу в декабре?

В календаре садовода и огородника в декабре появилось много свободных от работы на земле дней, рассказали в программе «Плюс-минус» . Оно и понятно. Между тем дела садовые никто не отменял. Самое время планировать будущий сезон. Можно спокойно провести ревизию посевного материала, продумать, какие семена необходимо будет приобрести.

Также сейчас стоит уделить внимание сохранности клубней цветочных культур. Чтобы, например, канны и георгины порадовали вас в будущем, не забывайте контролировать правильность хранения в подвале посадочного материала. Не забывайте наблюдать и за луковицами гладиолусов. Температура воздуха в месте хранения этих культур должна быть не выше +6 – +8 °C, а влажность – 80-85 %.