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Совет Республики проведёт единый день приёма граждан в Гродненской области. Когда и как записаться?

03 декабря 2021 11:02
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Новости Беларуси. Единый день приема граждан в Гродненской области. Представители Совета Республики в предстоящую среду, 8 декабря, проведут встречи с населением большинства крупных городов региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В списке, помимо Гродно, Скидель, Островец, Новогрудок, Кореличи, Дятлово, Сморгонь и Мосты. В Лиде прием граждан проведет глава верхней палаты парламента Наталья Кочанова. Предварительная запись будет осуществляться по телефонам 6 и 7 декабря с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

Совет Республики проведёт единый день приёма граждан в Гродненской области. Когда и как записаться?-1

Помочь людям, ответить на волнующие вопросы, выслушать просьбы, предложения и жалобы готовы по десяти адресам. Традиционно людей ждут в райисполкомах.

Совет Республики проведёт единый день приёма граждан в Гродненской области. Когда и как записаться?-4

Совет Республики проведёт единый день приёма граждан в Гродненской области. Когда и как записаться?-6

Совет Республики проведёт единый день приёма граждан в Гродненской области. Когда и как записаться?-8

Совет Республики проведёт единый день приёма граждан в Гродненской области. Когда и как записаться?-10

Практика проведения единого дня приема граждан сенаторами в том либо ином регионе не новая. Благодаря такой форме работы представители законодательной власти помогают местной решать проблемы жителей, комплексно подходят к каждому озвученному вопросу.

# Прием граждан # общество # Наталья Кочанова # Анатолий Исаченко # Сергей Сивец # Михаил Русый # Татьяна Рунец # Эльвира Сороко # Александр Шишко # Екатерина Серафинович # Олег Романов # Валентин Байко # Фотофакт

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