Совет Республики проведёт единый день приёма граждан в Гродненской области. Когда и как записаться?

Новости Беларуси. Единый день приема граждан в Гродненской области. Представители Совета Республики в предстоящую среду, 8 декабря, проведут встречи с населением большинства крупных городов региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В списке, помимо Гродно, Скидель, Островец, Новогрудок, Кореличи, Дятлово, Сморгонь и Мосты. В Лиде прием граждан проведет глава верхней палаты парламента Наталья Кочанова. Предварительная запись будет осуществляться по телефонам 6 и 7 декабря с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.