«Пальцы – это самое простое». С какими травмами поступают пациенты после запуска фейерверков?
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Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
В новогодние праздники от запуска ракет, фейерверков страдают люди, дети – от ожогов. Но часто это отрывы пальцев, сегментов пальцев. Дмитрий, как вы прокомментируете? Часто ли вы видите такие случаи?
Дмитрий Клюйко, травматолог-ортопед, начальник кафедры военно-полевой хирургии Военно-медицинского института, кандидат медицинских наук, доцент:
Такой вид травм достаточно частый. С другой стороны, если правильно пользоваться этим инструментом, то каких-то серьезных последствий это не возымеет.
Алеся Лакина:
Правильно пользоваться – это как? Под наблюдением взрослых?
Дмитрий Клюйко:
Дети вообще не должны касаться этого.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Мальчишки, вы когда-нибудь дотрагивались до петард?
Богдан Яцухно, любитель зимних забав:
Я, да. Помню, кидал даже.
Кристина Яцухно, мама активного ребенка:
Пробовал.
Алена Родовская:
Вот за руку водите сына.
Кристина Яцухно:
Нет, больше не даем. У нас два года назад был случай. Папа его, соответственно, муж мой – взрослый человек, знает абсолютно, как это делается. Конечно, мы этим всем много не пользуемся, но все-таки пачечка бывает под Новый год. И он ему сказал: «Буду бросать я, ты смотришь». Дом частный, он вышел на задний двор, все сделал, как положено, очень быстро. И по факту он не успел ее выкинуть, она взорвалась у него в руке и разорвала ногти. Все, до Нового года уже ни до чего не было дела. Это просто адская боль, неописуемая. И после этого ребенку ни одной в руки.
Кристина Сущеня, ведущая ток-шоу:
Прошлой зимой я снимала сюжет-расследование касательно петард. И попросила ребенка, ему было 11 лет, если не ошибаюсь. Скрытой камерой снимала в магазинах, как он подходит и покупает петарды. Так вот, ни один продавец даже не удосужился спросить: «Сколько тебе лет?» То есть, мне кажется, что все начинается, именно исток – это то, что продают детям петарды, а потом у нас такие вот плачевные последствия.
Может быть, Дмитрий, вы нам расскажете, интересно, в саму новогоднюю ночь или там 1, 2 января, такие праздничные самые дни, насколько – как бы правильно сказать – активно поступают в приемное отделение с травмами от петард именно дети?
Дмитрий Клюйко:
Я не сказал бы, что сильно активно. То есть нет, скажем, явной зависимости. Потому что петардами пользуются и до, и после. В принципе, сказать, что вот прямо валом идут такие пациенты, то нет. Можно говорить о том, что все-таки у родителей есть бдительность, и дети не страдают этой патологией.
Хотя, на самом деле, если все-таки, то пальцы – это, наверное, самое малое, что могло бы быть. Скажем, с одной стороны – это правильное пользование, с другой стороны – качество самой петарды. Потому что петарда должна взорваться через некоторое время, и должен быть вот этот запас для того, чтобы себя обезопасить. Конечно, пальцы – это самое простое.
Кристина Сущеня:
А что может быть еще?
Дмитрий Клюйко:
Может быть повреждение органа зрения. Может быть бароакустическая травма, то есть разрыв барабанной перепонки, если это совсем рядом. Это может быть, будем так говорить, не совсем классическое, но огнестрельное ранение. Если это петарда какого-то направленного действия, скажем, фейерверк какой-то. Соответственно, при попадании в тело это может быть фактически огнестрельная рана. Еще раз самое главное: правильное пользование, в правильных руках и качественное оборудование.
Алена Родовская:
В руках взрослых, да?
Дмитрий Клюйко:
Да.
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