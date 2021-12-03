«Пальцы – это самое простое». С какими травмами поступают пациенты после запуска фейерверков?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

В новогодние праздники от запуска ракет, фейерверков страдают люди, дети – от ожогов. Но часто это отрывы пальцев, сегментов пальцев. Дмитрий, как вы прокомментируете? Часто ли вы видите такие случаи?

Дмитрий Клюйко, травматолог-ортопед, начальник кафедры военно-полевой хирургии Военно-медицинского института, кандидат медицинских наук, доцент:

Такой вид травм достаточно частый. С другой стороны, если правильно пользоваться этим инструментом, то каких-то серьезных последствий это не возымеет. Алеся Лакина:

Правильно пользоваться – это как? Под наблюдением взрослых? Дмитрий Клюйко:

Дети вообще не должны касаться этого. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Мальчишки, вы когда-нибудь дотрагивались до петард?

Богдан Яцухно, любитель зимних забав:

Я, да. Помню, кидал даже.

Кристина Яцухно, мама активного ребенка:

Пробовал. Алена Родовская:

Вот за руку водите сына. Кристина Яцухно:

Нет, больше не даем. У нас два года назад был случай. Папа его, соответственно, муж мой – взрослый человек, знает абсолютно, как это делается. Конечно, мы этим всем много не пользуемся, но все-таки пачечка бывает под Новый год. И он ему сказал: «Буду бросать я, ты смотришь». Дом частный, он вышел на задний двор, все сделал, как положено, очень быстро. И по факту он не успел ее выкинуть, она взорвалась у него в руке и разорвала ногти. Все, до Нового года уже ни до чего не было дела. Это просто адская боль, неописуемая. И после этого ребенку ни одной в руки.

Кристина Сущеня, ведущая ток-шоу:

Прошлой зимой я снимала сюжет-расследование касательно петард. И попросила ребенка, ему было 11 лет, если не ошибаюсь. Скрытой камерой снимала в магазинах, как он подходит и покупает петарды. Так вот, ни один продавец даже не удосужился спросить: «Сколько тебе лет?» То есть, мне кажется, что все начинается, именно исток – это то, что продают детям петарды, а потом у нас такие вот плачевные последствия. Может быть, Дмитрий, вы нам расскажете, интересно, в саму новогоднюю ночь или там 1, 2 января, такие праздничные самые дни, насколько – как бы правильно сказать – активно поступают в приемное отделение с травмами от петард именно дети?

Дмитрий Клюйко:

Я не сказал бы, что сильно активно. То есть нет, скажем, явной зависимости. Потому что петардами пользуются и до, и после. В принципе, сказать, что вот прямо валом идут такие пациенты, то нет. Можно говорить о том, что все-таки у родителей есть бдительность, и дети не страдают этой патологией. Хотя, на самом деле, если все-таки, то пальцы – это, наверное, самое малое, что могло бы быть. Скажем, с одной стороны – это правильное пользование, с другой стороны – качество самой петарды. Потому что петарда должна взорваться через некоторое время, и должен быть вот этот запас для того, чтобы себя обезопасить. Конечно, пальцы – это самое простое.