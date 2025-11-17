«Я разорена» – французские виноделы вышли на протесты из-за кризиса в отрасли

Конкуренция с импортной продукцией, строгие правила и климатические изменения – жара и засуха второй год подряд – дополнительно снижают урожай. По данным Министерства сельского хозяйства Франции, производство вина в 2025 году составит около 4 миллиардов литров – это тот же низкий уровень, что и в 2024-м. Урожай ожидается на 16 % меньше среднего показателя за последние пять лет, при этом сильнее всего пострадал регион Окситания.

Селин Микелон, управляющая фермерского хозяйства:

Мы только что собрали урожай, который был самым маленьким за всю мою 25-летнюю карьеру, меньше, чем в 2021 году, когда были заморозки. И вдобавок, я уже испытывала трудности, потому что не могла продать урожай прошлого года. По сути, я на мели, я разорена. Сейчас у меня в погребе три емкости, которые ждут, когда их купят. А цены на вино не повышались по меньшей мере 15 лет, в то время как все мои расходы, как и расходы остальных, выросли на четверть за последние шесть лет.

Фермеры требуют снижения налогового и административного давления, а также усиленной поддержки отрасли, чтобы французские виноделы могли сохранять конкурентоспособность на мировом рынке.