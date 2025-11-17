Беларусь примет участие в заседании ПА ОБСЕ в Стамбуле, позицию Минска озвучит Сергей Рачков

Укрепить политический диалог и доверие. Беларусь примет участие в 23-м осеннем заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Мероприятия начнутся 17 ноября в Стамбуле и пройдут в ближайшие три дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Позицию Минска озвучит председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам, руководитель делегации Национального Собрания Беларуси в парламентской ассамблее ОБСЕ Сергей Рачков.

В рабочем графике – заседание Постоянного комитета и конференция на тему «ОБСЕ – 50 лет: возрождение многосторонности через диалог и сотрудничество». В повестке – укрепление глобальной торговли, взаимосвязанности и устойчивого роста, уважение прав человека и поддержка семейных ценностей. Запланированы выступления Сергея Рачкова на тематических сессиях парламентской конференции и проведение ряда встреч с коллегами из государств – участников ОБСЕ.