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«Три кофты, куртку, две шапки». Как одеть ребёнка зимой, чтобы ему было комфортно?

03 декабря 2021 10:41
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.  

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:  
Дмитрий, как мама у вас спрашиваю, как все-таки одевать ребенка? Мы, все мамы, мне кажется, боимся, что ребенок замерзнет. Всегда три кофты, куртку, две шапки. Как все-таки одевать ребенка, чтобы он и не замерз, и не перегрелся в зимний период?  

«Три кофты, куртку, две шапки». Как одеть ребёнка зимой, чтобы ему было комфортно?-1

Дмитрий Клюйко, травматолог-ортопед, начальник кафедры военно-полевой хирургии Военно-медицинского института, кандидат медицинских наук, доцент:  
Вот этот вопрос – это всегда дилемма. У меня сейчас годовалый ребенок. Это сложно определить, чтобы ему было комфортно, удобно передвигаться. Комфортная температура, передвигаться удобно.  

«Три кофты, куртку, две шапки». Как одеть ребёнка зимой, чтобы ему было комфортно?-4

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:  
Годовалый ребенок просто криком вам об этом расскажет, комфортно ему или нет.  

Алеся Лакина:  
Не факт. Я всегда трогаю нос. Я правильно делаю? Если нос холодный, значит ребенку холодно. Если нос теплый, значит ему хорошо.  

Дмитрий Клюйко:  
Вполне. Но, с другой стороны, если он где-то быстро передвигается, бежит – нос у него будет холодным, вместе с тем ему будет тепло. То есть, если он побегал, холодный воздух ему нос охладит.  

Алена Родовская:  
Нас зимой всегда кутали бабушки и мамы. А сейчас, наоборот, мнение изменилось, что дети должны носить комфортную, легкую. Не надо бояться их где-то и подморозить, потому что у них должен… Что, как это правильно назвать?  

«Три кофты, куртку, две шапки». Как одеть ребёнка зимой, чтобы ему было комфортно?-7

Дмитрий Клюйко:  
Естественная терморегуляция должна быть. Вообще, в принципе, как подгадать? Есть специальное термобелье для детей. Что касается каких-то серьезных морозов, здесь нужно делать паузу. То есть не нужно гулять, скажем, делать марш-бросок на 10 километров с ребенком, без возможности его переодеть. Соответственно, вы погуляли 15 минут, произвели контроль, завели его домой. Там переодели, если он, скажем, вспотел, и вернули обратно, если продолжается прогулка. Вот в таких вот вариантах. Потому что запрограммировать заранее… Если ребенок сидит, играет в песочнице, ему надо более теплая одежда, скажем, вот в осенний период. Но если ребенок вместе с вами куда-то быстро идет, соответственно, ему нужна совсем другая одежда. А вот сферы игры меняются очень часто. Предугадать наперед очень сложно.  

Должен быть отвод влаги, в первую очередь. Это хлопчатобумажная ткань, то есть х/б. А что касается объема, конечно, чем больше объема, тем больше там будет теплого воздуха, тем больше вот эта прослойка будет. Одежда не должна быть сильно сдавливающая. Это касается в первую очередь обуви, потому что переохлаждаются кончики пальцев. Конечно же, одежда не должна быть слишком свободная, потому что там тоже будет холодный воздух. Соответственно, вот этот баланс: она должна быть четко по размеру, обувь должна быть по размеру, не сдавливающая. Ребенку должно быть в этом плане комфортно. В принципе, если есть такая дилемма и такая фобия по этому поводу, пишите температуру и по приходу смотрите, холодный он или мокрый. То есть, в принципе, вы будете знать, что при такой температуре вот этот список одежды подходит или не подходит. Опять-таки, самое главное здесь – это короткие прогулки, короткие паузы, с возможностью переодеться.  

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# Дети # общество # Алеся Лакина # Дмитрий Клюйко # Алена Родовская # Фотофакт

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