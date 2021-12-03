«Три кофты, куртку, две шапки». Как одеть ребёнка зимой, чтобы ему было комфортно?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Дмитрий, как мама у вас спрашиваю, как все-таки одевать ребенка? Мы, все мамы, мне кажется, боимся, что ребенок замерзнет. Всегда три кофты, куртку, две шапки. Как все-таки одевать ребенка, чтобы он и не замерз, и не перегрелся в зимний период?

Дмитрий Клюйко, травматолог-ортопед, начальник кафедры военно-полевой хирургии Военно-медицинского института, кандидат медицинских наук, доцент:

Вот этот вопрос – это всегда дилемма. У меня сейчас годовалый ребенок. Это сложно определить, чтобы ему было комфортно, удобно передвигаться. Комфортная температура, передвигаться удобно.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Годовалый ребенок просто криком вам об этом расскажет, комфортно ему или нет. Алеся Лакина:

Не факт. Я всегда трогаю нос. Я правильно делаю? Если нос холодный, значит ребенку холодно. Если нос теплый, значит ему хорошо. Дмитрий Клюйко:

Вполне. Но, с другой стороны, если он где-то быстро передвигается, бежит – нос у него будет холодным, вместе с тем ему будет тепло. То есть, если он побегал, холодный воздух ему нос охладит. Алена Родовская:

Нас зимой всегда кутали бабушки и мамы. А сейчас, наоборот, мнение изменилось, что дети должны носить комфортную, легкую. Не надо бояться их где-то и подморозить, потому что у них должен… Что, как это правильно назвать?