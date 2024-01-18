Совещание с главами Совмина. Какие законодательные новшества обсудили?

Все законодательные нововведения должны стимулировать рост белорусской экономики. Об этом заявил глава государства в ходе совещания с руководством Совета Министров. Главе государства представили сразу несколько законопроектов и новаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Широким пулом управленческой вертикали обсудили и поддержку строительных организаций, и даже космические проекты. Некоторые предложения глава государства поддержал, часть отправил на доработку. Кто из министров вернулся с совещания с домашним заданием и какой посыл объединил повестку – материал нашего политического обозревателя Евгения Пустового.

Праздники заканчиваются – начинаются будни. Уже по составу сегодняшнего совещания – во Дворце лица управленческой вертикали и руководство всех ветвей власти – понятно: повестка серьезная. Проходных совещаний у Президента нет. Каждое несет важный смысл, по итогам принимаются решения, которые касаются каждого из нас. Главой государства задан алгоритм: любое решение обсуждает с правительством и инициаторами нововведений.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Традиционное мероприятие по наиболее актуальным вопросам, которые мы должны принять в ближайшее время, точнее, принять должен Президент. Поэтому внесены предложения и в развитие этих предложений ряд проектов указов по развитию тех или иных направлений нашей жизни. Сегодня – тема экономики. Решения, которые затрагивают важные аспекты. Но любое совещание у Президента всегда транспарентно, что называется, не забюрократизировано. Поэтому важные заявления прозвучали и политическом контексте. Глава государства всегда открыто реагирует даже на самые маргинальные конспирологические версии. Беларусь и Россия выстроили такие отношения, какие на планете никто не знает – Лукашенко.

Глава государства ввел в оборот понятие «культурный суверенитет». Это было на вручении духовных премий, это мероприятие освещает начало года. Признак суверенитета – это еще экономическая политика без оглядки на интересы транскорпораций и глобальных брендов. В центре принятия решений – государство и белорусский народ. Речь о поведении иностранных компаний в нашей стране.

Александр Лукашенко:

Мое главное требование к инновациям, которые предлагаются (подробности).

Лукашенко: «Это самое главное, питание людей – это здоровье. Все остальное ерунда!» Читайте здесь. Что касается закручивания гаек, то, действительно, иногда не обойтись. У правительства тенденции на смягчение решений. Например, более гибко подходить к продаже имущества собственниками из недружественных стран – Президент настаивает на вариативности предложений. Но когда речь о выводе прибыли или оттоке капитал – никакого плюрализма. Жесткое решение. Интересы народа превыше заискиваний перед международным бизнесом. Формула работы в стране прозрачная и понятная. Александр Лукашенко:

Есть компании наши или не наши, которые получили прибыль или деньги какие-то и вывели их за пределы Беларуси (подробности).

В ходе совещания Президент подчеркнул: работать с инвесторами надо, глядя не на флаг страны, а на то, какую пользу приносить та либо иная компания Беларуси, участвует ли в социальных проектах. В целях борьбы с недобросовестным бизнесом и санкциями было принято решение: 25 % от доходов за продажу имущества иностранные компании платят в бюджет. Но такой подход ущемляет в том числе интересы белорусов. Министр экономики привел журналистам в пример строительную отрасль.