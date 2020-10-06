Сотрудника милиции анонимно оскорбил житель Бобруйска. Его нашли за несколько дней

Новости Беларуси. Житель Бобруйска в Telegram, не скупясь на высказывания, оскорбил сотрудника милиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Гражданин пребывал в полной уверенности, что находится под маской анонимности. А уже через несколько дней пытался объяснить причины своего поступка и раскаивался в содеянном.
Признаете то, что вы оскорбили должностное лицо при исполнении служебных обязанностей?
Признаю.
А последствия вы знаете какие?
Знаю.
Какие?
Штраф, исправительные работы, арест.
И лишение свободы.
Да, и лишение свободы до трех лет.
На данном этапе, какие вы сделали для себя выводы и что вы хотите сказать другим гражданам, которые могут поступить так же как вы?
Такого делать не следует. Я готов извиниться перед товарищем майором.