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Сотрудника милиции анонимно оскорбил житель Бобруйска. Его нашли за несколько дней

06 октября 2020 14:52
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Новости Беларуси. Житель Бобруйска в Telegram, не скупясь на высказывания, оскорбил сотрудника милиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гражданин пребывал в полной уверенности, что находится под маской анонимности. А уже через несколько дней пытался объяснить причины своего поступка и раскаивался в содеянном.

Сотрудника милиции анонимно оскорбил житель Бобруйска. Его нашли за несколько дней-1

Признаете то, что вы оскорбили должностное лицо при исполнении служебных обязанностей?

Признаю.

А последствия вы знаете какие?

Знаю.

Какие?

Штраф, исправительные работы, арест.

И лишение свободы.

Да, и лишение свободы до трех лет.

На данном этапе, какие вы сделали для себя выводы и что вы хотите сказать другим гражданам, которые могут поступить так же как вы?

Такого делать не следует. Я готов извиниться перед товарищем майором.

Сотрудника милиции анонимно оскорбил житель Бобруйска. Его нашли за несколько дней-4

За угрозы и оскорбления в адрес сотрудника милиции, в том числе, которые распространяются через интернет, предусмотрена уголовная ответственность.

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# Интернет # общество # Екатерина Забенько # Фотофакт

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