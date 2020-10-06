Сотрудника милиции анонимно оскорбил житель Бобруйска. Его нашли за несколько дней

Гражданин пребывал в полной уверенности, что находится под маской анонимности. А уже через несколько дней пытался объяснить причины своего поступка и раскаивался в содеянном.

Новости Беларуси. Житель Бобруйска в Telegram, не скупясь на высказывания, оскорбил сотрудника милиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Признаете то, что вы оскорбили должностное лицо при исполнении служебных обязанностей?

Признаю.

А последствия вы знаете какие?

Знаю.

Какие?

Штраф, исправительные работы, арест.

И лишение свободы.

Да, и лишение свободы до трех лет.

На данном этапе, какие вы сделали для себя выводы и что вы хотите сказать другим гражданам, которые могут поступить так же как вы?

Такого делать не следует. Я готов извиниться перед товарищем майором.