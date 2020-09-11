«Был немного после работы навеселе». 43-летний мужчина извинился перед депутатом за оскорбление

Новости Беларуси. В Гомеле сотрудники МВД вычислили автора Telegram-угроз в отношении депутата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Известно, что автор «творения» – 43-летний мужчина, ранее судимый за грабеж.

В одном из городских чатов мессенджера он увидел сообщения военного комиссара о наведении порядка на придворовых территориях Гомеля. Видимо, сильно погорячился и опубликовал текст с оскорблениями и угрозой применения насилия. Возбуждено уголовное дело.