«Был немного после работы навеселе». 43-летний мужчина извинился перед депутатом за оскорбление

Новости Беларуси. В Гомеле сотрудники МВД вычислили автора Telegram-угроз в отношении депутата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Известно, что автор «творения» – 43-летний мужчина, ранее судимый за грабеж.
Новости Беларуси. В Гомеле сотрудники МВД вычислили автора Telegram-угроз в отношении депутата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Известно, что автор «творения» – 43-летний мужчина, ранее судимый за грабеж.
В одном из городских чатов мессенджера он увидел сообщения военного комиссара о наведении порядка на придворовых территориях Гомеля. Видимо, сильно погорячился и опубликовал текст с оскорблениями и угрозой применения насилия. Возбуждено уголовное дело.
Приношу искренние извинения за комментарий нелицеприятный в ваш адрес. Был немного после работы навеселе. Мне очень жаль, что обидно было мой текст, мои слова для вас прочитать в общем чате городском. Тысячу извинений. Ради бога, не держите близко к сердцу. Еще раз прошу прощения.
Добавим, что такие безрассудные поступки – не редкость. Уже зафиксировано 122 угрозы должностным лицам. Сообщения поступают через мессенджеры, соцсети, по электронной почте.
По указанным фактам Следственным комитетом возбуждено 43 уголовных дела.
Читайте также:
«Нельзя судить людей, не зная всего». Спасателя МЧС начали травить в соцсетях после того, как он снял флаг с фасада дома
«Придётся отвечать по закону». Какое наказание грозит за угрозы и оскорбления правоохранителей?
«В ходе обыска призналась, что в сети «Одноклассники» оскорбила сотрудника ГАИ УВД Могилёвского облисполкома и его близких»