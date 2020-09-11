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«Был немного после работы навеселе». 43-летний мужчина извинился перед депутатом за оскорбление

11 сентября 2020 06:29
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Новости Беларуси. В Гомеле сотрудники МВД вычислили автора Telegram-угроз в отношении депутата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Известно, что автор «творения» – 43-летний мужчина, ранее судимый за грабеж.

«Был немного после работы навеселе». 43-летний мужчина извинился перед депутатом за оскорбление-1

В одном из городских чатов мессенджера он увидел сообщения военного комиссара о наведении порядка на придворовых территориях Гомеля. Видимо, сильно погорячился и опубликовал текст с оскорблениями и угрозой применения насилия. Возбуждено уголовное дело.

«Был немного после работы навеселе». 43-летний мужчина извинился перед депутатом за оскорбление-4

Приношу искренние извинения за комментарий нелицеприятный в ваш адрес. Был немного после работы навеселе. Мне очень жаль, что обидно было мой текст, мои слова для вас прочитать в общем чате городском. Тысячу извинений. Ради бога, не держите близко к сердцу. Еще раз прошу прощения.

«Был немного после работы навеселе». 43-летний мужчина извинился перед депутатом за оскорбление-7

Добавим, что такие безрассудные поступки – не редкость. Уже зафиксировано 122 угрозы должностным лицам. Сообщения поступают через мессенджеры, соцсети, по электронной почте.

По указанным фактам Следственным комитетом возбуждено 43 уголовных дела.

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# Интернет # общество # Фотофакт

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