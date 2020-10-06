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Один из выходов станции метро «Тракторный завод» закрыт на ремонт

06 октября 2020 14:42
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Новости Беларуси. 6 октября на ремонт закрылся один из выходов станции метро «Тракторный завод», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Один из выходов станции метро «Тракторный завод» закрыт на ремонт-1

Теперь в подземку нельзя спуститься через выход, что напротив сквера Содружества.

Ремонт продлится неделю. Работы планируют завершить 13 октября.

К слову, в 2020 году в порядок успели привести более 10 станций на Автозаводской и Московской линиях метрополитена.

# Минское метро # общество # Фотофакт

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