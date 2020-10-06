Какие документы хранят архивисты Беларуси? Они рассказали об особенностях своей работы

Новости Беларуси. 6 октября в Беларуси отмечают День архивиста, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минской области насчитывается четыре подобных учреждения, здесь хранят важные документы прошлых лет, есть даже эксклюзивные материалы.

Познакомиться с историей малой родины можно и в слуцком Зональном государственном архиве. Кстати, два года назад сокровищница документов переехала в новое здание и расширила свой фонд.