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Какие документы хранят архивисты Беларуси? Они рассказали об особенностях своей работы

06 октября 2020 14:06
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Новости Беларуси. 6 октября в Беларуси отмечают День архивиста, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Какие документы хранят архивисты Беларуси? Они рассказали об особенностях своей работы-1

В Минской области насчитывается четыре подобных учреждения, здесь хранят важные документы прошлых лет, есть даже эксклюзивные материалы.

Какие документы хранят архивисты Беларуси? Они рассказали об особенностях своей работы-4

Познакомиться с историей малой родины можно и в слуцком Зональном государственном архиве. Кстати, два года назад сокровищница документов переехала в новое здание и расширила свой фонд.

Какие документы хранят архивисты Беларуси? Они рассказали об особенностях своей работы-7

Подробности смотрите в видеоматериале.

# Праздничные даты # общество # Юлия Минич # Фотофакт

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