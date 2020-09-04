«Придётся отвечать по закону». Какое наказание грозит за угрозы и оскорбления правоохранителей?

Новости Беларуси. В МВД отмечают всплеск угроз и оскорблений, поступающих в адрес правоохранителей и их семей. На данный момент зарегистрировано около 150 подобных фактов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И еще больше случаев вброса в СМИ личных данных правоохранителей.

Как сообщили в ведомстве, каждый такой факт тщательно изучается. Уже установлено 42 лица, из них 8 признаны подозреваемыми по уголовным делам. 28 человек привлечены к административной ответственности.