«Просто я шёл с флагом». Кого задерживают после протестных акций в Минске?

Новости Беларуси. Чтобы не было сомнений в том, насколько разношерстная публика во время очередного протестного уик-энда на улицах Минска, мы просто показываем это видео.
Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
А пульки зачем?
Новости Беларуси. Чтобы не было сомнений в том, насколько разношерстная публика во время очередного протестного уик-энда на улицах Минска, мы просто показываем это видео.
Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
А пульки зачем?
Остались…
Что употребляли сегодня? Спиртное, наркотические вещества?
Пива «ноль пяшечку» взял, купил, выпил.
Зрачки суженые у него, под кайфом. Нож зачем? Перочинный нож.
Вы перочинный видите? А я вижу функциональный швейцарский нож. Просто я шел с флагом, а вы меня задержали.
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