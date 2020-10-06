«Просто я шёл с флагом». Кого задерживают после протестных акций в Минске?

Новости Беларуси. Чтобы не было сомнений в том, насколько разношерстная публика во время очередного протестного уик-энда на улицах Минска, мы просто показываем это видео.

Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А пульки зачем?