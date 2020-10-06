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«Просто я шёл с флагом». Кого задерживают после протестных акций в Минске?

06 октября 2020 14:35
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Новости Беларуси. Чтобы не было сомнений в том, насколько разношерстная публика во время очередного протестного уик-энда на улицах Минска, мы просто показываем это видео.

Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А пульки зачем?

«Просто я шёл с флагом». Кого задерживают после протестных акций в Минске?-1

Остались…

«Просто я шёл с флагом». Кого задерживают после протестных акций в Минске?-4

Что употребляли сегодня? Спиртное, наркотические вещества?

Пива «ноль пяшечку» взял, купил, выпил.

«Просто я шёл с флагом». Кого задерживают после протестных акций в Минске?-7

Зрачки суженые у него, под кайфом. Нож зачем? Перочинный нож.

Вы перочинный видите? А я вижу функциональный швейцарский нож. Просто я шел с флагом, а вы меня задержали.

«Просто я шёл с флагом». Кого задерживают после протестных акций в Минске?-10

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# Акции протеста # общество # Евгений Поболовец # Фотофакт

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