Соловьёв: Русские – это евреи современности. Почему Запад стремится уничтожить Россию?

Григорий Азаренок, СТВ: Сейчас совсем недавно признали, что писать о том, что русские – это удобрение и навоз – это нормально, это даже культурная акция такая. Это же просто повторение нюрнбергских законов Гитлера.

Владимир Соловьев: А русские – это же евреи современности. Не потому я это говорю, потому что сам этнический еврей.

Владимир Соловьев:

В чем основное предназначение еврейского народа? В чем богоизбранность еврейского народа? Что евреи умнее, чем другие, образованнее, лучше? Нет. Главное предназначение еврейского народа – это быть свидетелем, который говорит: «Бог есть. Вот вы можете делать все, что хотите, но Бог есть. Как бы вы ни бились, как бы ни кричали, что бы ни придумывали, но Бог есть». Это та миссия, которую несет сейчас русский народ. Мы это называем традиционные ценности, скрепы – как угодно. Но мы говорим о самом важном: Бог есть. А если есть Бог, то как же вы можете себя так вести? Как же вы можете уничтожать человеческую природу? Извращать, уничтожать человечество, как таковое? Поэтому и стоим мы плечом к плечу, поэтому и БРИКС. Поэтому и смотрят на нас те, кого называют консерваторами. А они не консерваторы, они просто люди, нормальные люди.

Григорий Азаренок:

Один из православных старцев говорил: «В конце времен просто быть нормальным – это уже будет преступлением для мира сего».

Владимир Соловьев:

Да, так и есть.

Читайте также:

Сталин – кровавый тиран или просто действовал по законам времени? Объяснил журналист Соловьев

«Трагедия началась сразу после смерти Сталина». Владимир Соловьев рассказал, что привело к распаду СССР

Личное мужество и гигантская политическая воля Лукашенко. Соловьев рассказал, почему Беларусь выстояла в августе 2020-го