Личное мужество и гигантская политическая воля Лукашенко. Соловьёв рассказал, почему Беларусь выстояла в августе 2020-го

Отношения Беларуси и России, специальная военная операция, разрастание мировых конфликтов. Журналист Владимир Соловьев дал эксклюзивное интервью политическому обозревателю СТВ Григорию Азаренку. Григорий Азаренок, СТВ:

У нас в Беларуси наша СВО началась в 2020 году. Не секрет, что много лет огромное внимание к российскому телевидению, к вам лично. Тогда в августе 2020 года вы не сразу поняли, что происходит?

Владимир Соловьев, телеведущий (Россия):

Нет, я понял сразу задолго до. Я не знал, как отреагирует власть. Я, во-первых, не знал Александра Григорьевича лично. Я с ним никогда до этого не встречался. Хочу напомнить, тогда же произошли два события, которые, вежливо говоря, нас качнуло резко в негатив. Григорий Азаренок:

Провокация с «Вагнером», да? Владимир Соловьев:

Первое – провокация с ребятами, а второе – это интервью Гордона. И когда все началось, то есть для меня было очевидно, что Запад атакует, атакует страшно. Но мое отношение к Президенту Беларуси: я многократно говорил, когда он взял сына и автомат – все.