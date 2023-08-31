Личное мужество и гигантская политическая воля Лукашенко. Соловьёв рассказал, почему Беларусь выстояла в августе 2020-го
Отношения Беларуси и России, специальная военная операция, разрастание мировых конфликтов. Журналист Владимир Соловьев дал эксклюзивное интервью политическому обозревателю СТВ Григорию Азаренку.
Григорий Азаренок, СТВ:
У нас в Беларуси наша СВО началась в 2020 году. Не секрет, что много лет огромное внимание к российскому телевидению, к вам лично. Тогда в августе 2020 года вы не сразу поняли, что происходит?
Владимир Соловьев, телеведущий (Россия):
Нет, я понял сразу задолго до. Я не знал, как отреагирует власть. Я, во-первых, не знал Александра Григорьевича лично. Я с ним никогда до этого не встречался. Хочу напомнить, тогда же произошли два события, которые, вежливо говоря, нас качнуло резко в негатив.
Григорий Азаренок:
Провокация с «Вагнером», да?
Владимир Соловьев:
Первое – провокация с ребятами, а второе – это интервью Гордона. И когда все началось, то есть для меня было очевидно, что Запад атакует, атакует страшно. Но мое отношение к Президенту Беларуси: я многократно говорил, когда он взял сына и автомат – все.
Григорий Азаренок:
Это был для вас перелом?
Владимир Соловьев:
Конечно. Это генерал Ермолов – детей за руки. Хотя говорят, это легенда, у Ермолова было не так, другой возраст детей. В сражении под Малоярославцем, по-моему, когда он пошел, взял своих детей. А здесь-то все было так. При том это же была толпа, и Лукашенко не мог знать, что его ждет. И в отличие от Сальвадора Альенде, который принял смерть с автоматом в руках, Лукашенко победил с автоматом в руках. Потому что он показал, что готов пожертвовать собой и своей семьей. Но за свою Родину он будет биться и победит. И не Янукович, который, вежливо говоря, вел по отношению к России себя, все знают как. Но бежал в Россию и требовал гарантий от Путина своей безопасности. Лукашенко показал, что он мужчина – это самое важное. Он воин. И для него судьба его Родины неразрывно связана с его личной судьбой. Умереть просто, победить сложно. Он победил, проявив личное мужество, самоотверженность и гигантскую политическую волю.
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