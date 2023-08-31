«Сам Запад не пойдет ни на какие реальные переговоры». Какой тогда остаётся вариант завершения СВО?

Алексей Дзермант, политолог:

Сам Запад не пойдет ни на какие реальные переговоры. Они не для того затевали эту кашу, чтобы взять и свернуть ее. Она будет продолжаться, на мой взгляд, дальше, будут туда подкидывать деньги и оружие. Может быть, не настолько, чтобы Украина взяла и вдруг снова завела контрнаступ, какого-то успеха добилась. Нет. Им нужна вялотекущая катавасия, чуть-чуть более интенсивная, чуть-чуть менее, но постоянная. И вот в эту топку они будут подбрасывать уголек. Не сказать, что все удовлетворят, что просят украинцы. Нет. Нужно растягивать, варить эту жабу на медленном огне, но это будет происходить. К сожалению, я думаю, это на годы в таком режиме, и тут уже зависит от решения российского руководства: либо в таком режиме война продолжается, либо все-таки Россия наносит один или несколько решительных ударов, чтобы эту ситуацию завершить разгромом ВСУ.

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