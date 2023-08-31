Сталин – кровавый тиран или просто действовал по законам времени? Объяснил журналист Соловьёв
Отношения Беларуси и России, специальная военная операция, разрастание мировых конфликтов. Журналист Владимир Соловьев дал эксклюзивное интервью политическому обозревателю СТВ Григорию Азаренку.
Григорий Азаренок, СТВ:
Проникновенное видео: молодой парень, сам стихи написал, раненый читает «Ленин, Сталин, Путин». Для него это тоже такая мифическая история, которая его вдохновляет.
Владимир Соловьев, телеведущий (Россия):
А мы вообще по-другому стали сейчас свою историю воспринимать и образ Сталина. Я вот смотрю сейчас на многое происходящее. Конечно, Сталин кровавый, все понятно. Только все-таки исторических деятелей надо судить по законам их времени.
Григорий Азаренок:
И многое становится понятным про шпионов, про диверсантов.
Владимир Соловьев:
Во-первых, вокруг были, вежливо говоря, такие кровавые упыри… Пилсудский что ли не кровавый упырь? Который скончался к моменту начала Великой Отечественной.
Григорий Азаренок:
Белорусы хорошо знают, какой упырь.
Владимир Соловьев:
Поэтому и привожу его как пример. Кровавый. А в Прибалтике кто правили? Что, не кровавые упыри? А если посмотреть на ту же Америку? Там много чего. Тот же Черчилль с геноцидом, который он устроил в Индии с настоящим, кстати, голодомором.
Зачем? Нам же надо было показать, что это наша история ужасающая. Нет, теперь по-другому на все смотришь. Плюс гражданская война закончилась – 1922-й, Великая Отечественная началась в 1941-м.
Григорий Азаренок:
20 лет.
Владимир Соловьев:
Это всего ничего. Вторая чеченская. Это настолько было близко! Притом гражданская война же продолжалась. И отношения жуткие. Если посмотреть, сколько миллионов людей погибли, брат пошел на брата. По большому счету, у нас гражданская только закончилась в Великой Отечественной. И предателей сколько было – власовцы и прочие. Поэтому сейчас, когда я смотрю на этих неовласовцев, хорошо начинаешь понимать Сталина и Судоплатова.
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