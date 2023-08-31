Сталин – кровавый тиран или просто действовал по законам времени? Объяснил журналист Соловьёв

Григорий Азаренок, СТВ: Проникновенное видео: молодой парень, сам стихи написал, раненый читает «Ленин, Сталин, Путин». Для него это тоже такая мифическая история, которая его вдохновляет.

Владимир Соловьев, телеведущий (Россия):

А мы вообще по-другому стали сейчас свою историю воспринимать и образ Сталина. Я вот смотрю сейчас на многое происходящее. Конечно, Сталин кровавый, все понятно. Только все-таки исторических деятелей надо судить по законам их времени.

Григорий Азаренок:

И многое становится понятным про шпионов, про диверсантов.

Владимир Соловьев:

Во-первых, вокруг были, вежливо говоря, такие кровавые упыри… Пилсудский что ли не кровавый упырь? Который скончался к моменту начала Великой Отечественной.

Григорий Азаренок:

Белорусы хорошо знают, какой упырь.