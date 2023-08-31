«Трагедия началась сразу после смерти Сталина». Владимир Соловьёв рассказал, что привело к распаду СССР

Отношения Беларуси и России, специальная военная операция, разрастание мировых конфликтов. Журналист Владимир Соловьев дал эксклюзивное интервью политическому обозревателю СТВ Григорию Азаренку.
Отношения Беларуси и России, специальная военная операция, разрастание мировых конфликтов. Журналист Владимир Соловьев дал эксклюзивное интервью политическому обозревателю СТВ Григорию Азаренку.
Григорий Азаренок, СТВ:
Принцип белорусско-российских сейчас отношений, в том числе принцип недавнего вашего интервью с Александром Лукашенко – это абсолютная открытость, правильно?
Владимир Соловьев, телеведущий (Россия):
Конечно.
Григорий Азаренок:
Вот и поэтому по такому же принципу, я думаю, и пойдем. Все сейчас размышляют над тем, что происходит. Понятно, все следим за специальной военной операцией, ловим каждое мгновение оттуда. Но если вот по большому счету – ведь все произошло в 1991-м, правильно, то, что сейчас происходит? Когда мы в союзных республиках, Беларусь, Украина, не понимали, что происходит. И в результате разборок в Москве все распылилось, все разлетелось. Сейчас это вот так кроваво собирается. В России пришли к осмыслению того, что произошло 30 с лишним лет назад?
Владимир Соловьев:
Хороший вопрос. И хотел бы сказать: да, конечно. Но это будет неправдой. В Китае существует несколько институтов, которые серьезно изучают все, что произошло в России – перестройка. Потому что 1991-й год – это уже результат. По большому счету, трагедия началась сразу после смерти Сталина, когда потеряли запал, потеряли пассионарность. И вместо пусть кровавой, страшной, в зависимости от оценок, либо прекрасной, доблестной попытки создать совершенно новое общество, перешли на позицию абсолютного мещанства, сформулированного Хрущевым: догнать и обогнать Америку по мясу и молоку. И все, на этом все закончилось. Все дальнейшее – это было угасание. Когда разговоры на кухне не имели никакого отношения к формальной идеологии страны. Когда механизм поиска лучших сменился на постепенное загнивание в креслах. Ведь это сбой системы, когда к власти пришли люди, которые оказались трагически неспособны к управлению страной, трагически. Горбачев и его окружение, Ельцин и его окружение – это же преступники, по-другому не обрисовать. Они принесли такой ущерб нашей Родине. Великий Советский Союз. Последний правитель Горбачев взял, а что оставил? Это позорище.
Григорий Азаренок:
Но ведь скажут, что из благих намерений. Мы-то вот думали, что холодная война, и нам стоит только, грубо говоря, разоружиться. Убрать коммунистическую идеологию, да скинуть эти окраины, которые всем надоели и так далее. И уж тогда мы подружимся. Тогда мы скажем: «Боже, благослови Америку» – и нас примут как равноправных в свою семью. Такие люди были во всех республиках. Конечно, и в Беларуси, и в России – везде. А нам сказали: «Пошли вон!
Владимир Соловьев:
Ну потому что нас же никто не обманывал, мы сами себя обманули. А массовое оглупление произошло, потому что государство потеряло понимание, куда оно идет. Отказалось от идеологии, подменив ее совершенно мертвым зданием догматизма, за которым уже ничего не было. Нам некого винить, кроме себя. Враги, мы говорим в 1991-м году. Да какое? Сколько веков существует Россия, столько веков ее пытаются уничтожить. Поэтому винить-то надо в первую очередь себя и своих правителей. И надо пытаться уроки извлечь, а мы этого не делаем. Мы до сих пор не пересмотрели итоги приватизации. Мы до сих пор не вынесли в том числе уголовные приговоры за преступления, совершенные с середины 1980-х и, пожалуй, до сегодня. Мы этих людей отпускаем. Чубайса, оказывается – теперь у нас экономист из Глазго. Сидеть должен был ***!
Григорий Азаренок:
Родом из Беларуси, прости, Господи.
Владимир Соловьев:
Ну так теперь и будет о себе писать: экономист, родившийся в Беларуси, и экономист из Глазго. Ну, как Аркадий Волож из «Яндекса» теперь пишет: родившийся в Казахстане израильский инвестор. А то, что столько лет ты за счет русского потребителя стал миллиардером. Что ты от власти не отходил, целовал ее так глубоко, что у тебя одни подметки из жопы власти торчали. А теперь оказывается, ты страдал. Эти страдальцы, они, конечно, бесят.
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