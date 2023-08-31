«Трагедия началась сразу после смерти Сталина». Владимир Соловьёв рассказал, что привело к распаду СССР

Отношения Беларуси и России, специальная военная операция, разрастание мировых конфликтов. Журналист Владимир Соловьев дал эксклюзивное интервью политическому обозревателю СТВ Григорию Азаренку.

Григорий Азаренок, СТВ:

Принцип белорусско-российских сейчас отношений, в том числе принцип недавнего вашего интервью с Александром Лукашенко – это абсолютная открытость, правильно?

Владимир Соловьев, телеведущий (Россия):

Конечно. Григорий Азаренок:

Вот и поэтому по такому же принципу, я думаю, и пойдем. Все сейчас размышляют над тем, что происходит. Понятно, все следим за специальной военной операцией, ловим каждое мгновение оттуда. Но если вот по большому счету – ведь все произошло в 1991-м, правильно, то, что сейчас происходит? Когда мы в союзных республиках, Беларусь, Украина, не понимали, что происходит. И в результате разборок в Москве все распылилось, все разлетелось. Сейчас это вот так кроваво собирается. В России пришли к осмыслению того, что произошло 30 с лишним лет назад?

Владимир Соловьев:

Хороший вопрос. И хотел бы сказать: да, конечно. Но это будет неправдой. В Китае существует несколько институтов, которые серьезно изучают все, что произошло в России – перестройка. Потому что 1991-й год – это уже результат. По большому счету, трагедия началась сразу после смерти Сталина, когда потеряли запал, потеряли пассионарность. И вместо пусть кровавой, страшной, в зависимости от оценок, либо прекрасной, доблестной попытки создать совершенно новое общество, перешли на позицию абсолютного мещанства, сформулированного Хрущевым: догнать и обогнать Америку по мясу и молоку. И все, на этом все закончилось. Все дальнейшее – это было угасание. Когда разговоры на кухне не имели никакого отношения к формальной идеологии страны. Когда механизм поиска лучших сменился на постепенное загнивание в креслах. Ведь это сбой системы, когда к власти пришли люди, которые оказались трагически неспособны к управлению страной, трагически. Горбачев и его окружение, Ельцин и его окружение – это же преступники, по-другому не обрисовать. Они принесли такой ущерб нашей Родине. Великий Советский Союз. Последний правитель Горбачев взял, а что оставил? Это позорище. Григорий Азаренок:

Но ведь скажут, что из благих намерений. Мы-то вот думали, что холодная война, и нам стоит только, грубо говоря, разоружиться. Убрать коммунистическую идеологию, да скинуть эти окраины, которые всем надоели и так далее. И уж тогда мы подружимся. Тогда мы скажем: «Боже, благослови Америку» – и нас примут как равноправных в свою семью. Такие люди были во всех республиках. Конечно, и в Беларуси, и в России – везде. А нам сказали: «Пошли вон!