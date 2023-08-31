Соловьёв о BBC и CNN: «Это ложь, а не журналистика. Бездарные, жалкие твари!»

Отношения Беларуси и России, специальная военная операция, разрастание мировых конфликтов. Журналист Владимир Соловьев дал эксклюзивное интервью политическому обозревателю СТВ Григорию Азаренку. Григорий Азаренок, СТВ:

Если говорить о вас, из вас слепили, сделали жупел, которым пугают всех на Западе. Владимир Соловьев, телеведущий (Россия):

Мой немецкий вошел в историю, да? Григорий Азаренок:

Это произошло еще задолго. Поверьте, если бы вы сделали хоть один импульс в ту сторону о том, что вы готовы перейти, вам бы все простили. Более того, надавали бы столько премий, сделали бы голосом всего свободного мира, под ваше руководство поставили бы все теле- и радиостанции, и никакая бы Алексиевич и весь этот шлак рядом не стоял. Я искренне так считаю, уровень оснащенности совсем другой. Вы же для себя даже не рассматриваете такой вариант.

Владимир Соловьев:

Конечно, нет! Мы все из Украины. Мои бабушка и дедушка по линии мамы заканчивали Харьковский авиационный институт до войны. У меня до сих пор часть родни, по крайней мере жила в Днепропетровске, Харькове. Я думаю, они сейчас готовы заплатить любые деньги, лишь бы никто не узнал, что они мои родственники. У меня в Горловке родственники. Во время Великой Отечественной войны бандеровцы шестерых моих живьем закопали в землю. Что мне может предложить Запад? Все, что делает Запад, для меня очевидно. Я еврей. Для меня удивление, что Запад в очередной раз отбирает у евреев собственность, вопреки собственным законам, проклинает? А когда Запад не клеветал по поводу евреев? Я антифашист. Конечно, фашистский антисемитский Запад меня ненавидит. Значит, я делаю свою работу хорошо. Когда началась специальная военная операция, я несколько недель вообще не спал – напряжение. Я с мамой говорил, мама говорит: «Сынок, а почему ты так волнуешься? Ты смерти боишься?». Я говорю: «Нет, знаешь, мама, чего-чего, а смерти я вообще не боюсь. Боюсь оказаться неправым». Григорий Азаренок:

Это будет мой следующий вопрос. Я недавно слушал выступление Александра Андреевича Проханова, очень уважаемого в России, Беларуси писателя. Владимир Соловьев:

Конечно. Григорий Азаренок:

Это человек, который сформулировал во многом то, что сейчас происходит, еще тогда, в конце 80-х, 90-е. Он человек уже очень солидного возраста, и он сказал самое страшное для меня сейчас, что «мои идеи проиграли».