Соловьёв о BBC и CNN: «Это ложь, а не журналистика. Бездарные, жалкие твари!»
Отношения Беларуси и России, специальная военная операция, разрастание мировых конфликтов. Журналист Владимир Соловьев дал эксклюзивное интервью политическому обозревателю СТВ Григорию Азаренку.
Григорий Азаренок, СТВ:
Если говорить о вас, из вас слепили, сделали жупел, которым пугают всех на Западе.
Владимир Соловьев, телеведущий (Россия):
Мой немецкий вошел в историю, да?
Григорий Азаренок:
Это произошло еще задолго. Поверьте, если бы вы сделали хоть один импульс в ту сторону о том, что вы готовы перейти, вам бы все простили. Более того, надавали бы столько премий, сделали бы голосом всего свободного мира, под ваше руководство поставили бы все теле- и радиостанции, и никакая бы Алексиевич и весь этот шлак рядом не стоял. Я искренне так считаю, уровень оснащенности совсем другой. Вы же для себя даже не рассматриваете такой вариант.
Владимир Соловьев:
Конечно, нет! Мы все из Украины. Мои бабушка и дедушка по линии мамы заканчивали Харьковский авиационный институт до войны. У меня до сих пор часть родни, по крайней мере жила в Днепропетровске, Харькове. Я думаю, они сейчас готовы заплатить любые деньги, лишь бы никто не узнал, что они мои родственники. У меня в Горловке родственники.
Во время Великой Отечественной войны бандеровцы шестерых моих живьем закопали в землю. Что мне может предложить Запад? Все, что делает Запад, для меня очевидно. Я еврей. Для меня удивление, что Запад в очередной раз отбирает у евреев собственность, вопреки собственным законам, проклинает? А когда Запад не клеветал по поводу евреев? Я антифашист. Конечно, фашистский антисемитский Запад меня ненавидит. Значит, я делаю свою работу хорошо.
Когда началась специальная военная операция, я несколько недель вообще не спал – напряжение. Я с мамой говорил, мама говорит: «Сынок, а почему ты так волнуешься? Ты смерти боишься?». Я говорю: «Нет, знаешь, мама, чего-чего, а смерти я вообще не боюсь. Боюсь оказаться неправым».
Григорий Азаренок:
Это будет мой следующий вопрос. Я недавно слушал выступление Александра Андреевича Проханова, очень уважаемого в России, Беларуси писателя.
Владимир Соловьев:
Конечно.
Григорий Азаренок:
Это человек, который сформулировал во многом то, что сейчас происходит, еще тогда, в конце 80-х, 90-е. Он человек уже очень солидного возраста, и он сказал самое страшное для меня сейчас, что «мои идеи проиграли».
Владимир Соловьев:
Мне моя мама очень четко все объяснила, она говорит: «Сынок, ну они же нацисты. Они бандеровцы». Сомнения. «Тогда, сынок, мы правы».
Александр Андреевич переживает, что его идею проиграют. Знаешь, как говорят: «Весь мир же против вас!» Ну, во-первых, не весь мир, а западная его часть. Опять же, обращаясь к Библии: наверное, весь мир считал Ноя сумасшедшим, но уцелел только он. Какая мне разница, что там на Западе думают обо мне, что они могут мне предложить? Хотите со мной поспорить? В отличие от западников, я постоянно говорю: «Приезжайте, в прямом эфире, пожалуйста!» Я же в прямом эфире с итальянцами… Американцы, англичане боятся. Ну, не знаю. С Такером Карлсоном не беседовал, но официально они нарезают, берут, что им выгодно. Сказал: «Я не буду с вами беседовать». BBC и CNN – лжецы, которые по своему выбору выбирают три словечка и монтируют, как могут. Это ложь, а не журналистика. Бездарные, жалкие твари, неспособные выдержать прямого жесткого диалога.
Григорий Азаренок:
Даже более того, когда они записывают президента России, потом выставляют эти разговоры, нарезают, это позорище просто!
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