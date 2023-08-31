Какой вопрос самый страшный для украинцев и почему ситуация в Донбассе схожа с библейской историей?

Отношения Беларуси и России, специальная военная операция, разрастание мировых конфликтов. Журналист Владимир Соловьев дал эксклюзивное интервью политическому обозревателю СТВ Григорию Азаренку. Григорий Азаренок, СТВ:

Наша большая общая славянская трагедия – это Украина. То, что происходит, это помутнение сознания, то беснование, которое там сейчас происходит… Я себе задаю этот вопрос часто. И хотел его задать вам. Будет победа, обязательно будет, и мечта Евгения Викторовича Пригожина исполнится. Как сказал Президент Белоруси до начала СВО, Украина вернется в лоно нашего славянства. Но то, что натворили западники, стравив нас, заставив убивать друг друга. Можно нарисовать такую картину: Киев, прекрасно, русский флаг, украинский сцяг какой-то, который будет восприниматься нормальным народом, какая-нибудь телестудия, вы там. И приходит просто женщина, которая не нацистка, которая не набивала себе свастик, у которой мужа мобилизовали и убили где-то под Бахмутом русские. Она не знает про Донбасс, она не знает про геополитику, про Байдена, про это все, у нее просто мужа или сына убили русские. Что ей сказать? А вы не уйдете? Вот почему это один из самых страшных вопросов для украинцев

Владимир Соловьев, телеведущий (Россия):

В Мариуполе уже взяли завод Ильича, шли бои за «Азовсталь». Мы едем с Денисом Владимировичем Пушилиным, смотрим, стоят люди, ждут гуманитарную помощь. Я говорю «тормозни» солдатику, который нас вез. Мы были в шлеме, естественно, по полной программе. А люди же в гражданке. Григорий Азаренок:

Я помню, фотографии тогда вышли. Владимир Соловьев:

Я это все снял и Денис Владимирович тоже. И мы вышли к людям. И стоит женщина, опаленная войной. Война прибивает возраст, ты не понимаешь, сколько ей лет. Может быть, 25, может быть, 60. В глаза так боится смотреть, там же азовцы страшное вытворяли. И она так меня коготочком зацепила и говорит: а вы не уйдете? Этот вопрос часто задавали люди, и я говорил там с героями России, с генералами. Для них для многих это один из самых страшных вопросов, потому что из Харькова они ушли. Григорий Азаренок:

Его задавали и в Херсоне, и в Изюме, и в Балаклее. Украина повторяет историю Моисея из Ветхого Завета? Соловьев объяснил

Владимир Соловьев:

Есть такие вопросы, на которые нет простых ответов. Убили русские – наверное. Но послали их на эту войну не русские. И они считали, что нет политики, когда восемь лет убивали Донбасс. И они считали, что им не надо думать о трагедии Одессы. И они смотрели с радостью Шустера, который под аплодисменты показывал, как добивали людей. И им было плевать, что происходит с сепарами, как они называли. Их устраивало, что в их стране разгул нацизма, они не понимали, что они предопределяют судьбу своих мужчин и женщин, отдавшись этому абсолютному злу? И когда это зло разрослось и привело к тому, что их муж или сын оказался на войне и погиб, и они спрашивают того, кто прервал его жизненный путь, вместо того, чтобы спросить того, кто его наставил на этот путь. Да, будет тяжело и будет сложно. В истории человечества все время приходится раз за разом проходить этот цикл внутреннего переосмысления, покаяния, прощения. Григорий Азаренок:

Ветхий Завет – Моисей истребил треть своего народа. Владимир Соловьев:

Конечно. Интересно, что восстание против Моисея возглавил его родной брат Аарон. Ребята неправильно посчитали. И потом Аарончик тут же взял мечи и пошел и вырезал тех, кто его избрали и направили. Кстати, первое демократическое правление – его избрали. Мы говорим: три братских народа. Это абсолютно библейская история. Сим, Хам и Иафет. Грех Хама – это тот грех, который сейчас на себя взяла Украина. Издевательство над своим отцом, предательство своей собственной истории. Разве это не то, за что сейчас расплачиваются украинские народы? Григорий Азаренок:

Да, и не надо спрашивать о нас, за що, когда вы говорили: дякую тобі, Боже, що я не москаль. Когда вы отрекались от роду-племени. Можно даже вспомнить, так в колдуны посвящали. Отрекаться от Христа, от роду-племени. «Ни в одной моей передаче ни разу не прозвучало осуждение украинского народа»