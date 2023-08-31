Какой вопрос самый страшный для украинцев и почему ситуация в Донбассе схожа с библейской историей?
Отношения Беларуси и России, специальная военная операция, разрастание мировых конфликтов. Журналист Владимир Соловьев дал эксклюзивное интервью политическому обозревателю СТВ Григорию Азаренку.
Григорий Азаренок, СТВ:
Наша большая общая славянская трагедия – это Украина. То, что происходит, это помутнение сознания, то беснование, которое там сейчас происходит… Я себе задаю этот вопрос часто. И хотел его задать вам. Будет победа, обязательно будет, и мечта Евгения Викторовича Пригожина исполнится. Как сказал Президент Белоруси до начала СВО, Украина вернется в лоно нашего славянства. Но то, что натворили западники, стравив нас, заставив убивать друг друга.
Можно нарисовать такую картину: Киев, прекрасно, русский флаг, украинский сцяг какой-то, который будет восприниматься нормальным народом, какая-нибудь телестудия, вы там. И приходит просто женщина, которая не нацистка, которая не набивала себе свастик, у которой мужа мобилизовали и убили где-то под Бахмутом русские. Она не знает про Донбасс, она не знает про геополитику, про Байдена, про это все, у нее просто мужа или сына убили русские. Что ей сказать?
А вы не уйдете? Вот почему это один из самых страшных вопросов для украинцев
Владимир Соловьев, телеведущий (Россия):
В Мариуполе уже взяли завод Ильича, шли бои за «Азовсталь». Мы едем с Денисом Владимировичем Пушилиным, смотрим, стоят люди, ждут гуманитарную помощь. Я говорю «тормозни» солдатику, который нас вез. Мы были в шлеме, естественно, по полной программе. А люди же в гражданке.
Григорий Азаренок:
Я помню, фотографии тогда вышли.
Владимир Соловьев:
Я это все снял и Денис Владимирович тоже. И мы вышли к людям. И стоит женщина, опаленная войной. Война прибивает возраст, ты не понимаешь, сколько ей лет. Может быть, 25, может быть, 60. В глаза так боится смотреть, там же азовцы страшное вытворяли. И она так меня коготочком зацепила и говорит: а вы не уйдете? Этот вопрос часто задавали люди, и я говорил там с героями России, с генералами. Для них для многих это один из самых страшных вопросов, потому что из Харькова они ушли.
Григорий Азаренок:
Его задавали и в Херсоне, и в Изюме, и в Балаклее.
Украина повторяет историю Моисея из Ветхого Завета? Соловьев объяснил
Владимир Соловьев:
Есть такие вопросы, на которые нет простых ответов. Убили русские – наверное. Но послали их на эту войну не русские. И они считали, что нет политики, когда восемь лет убивали Донбасс. И они считали, что им не надо думать о трагедии Одессы. И они смотрели с радостью Шустера, который под аплодисменты показывал, как добивали людей. И им было плевать, что происходит с сепарами, как они называли. Их устраивало, что в их стране разгул нацизма, они не понимали, что они предопределяют судьбу своих мужчин и женщин, отдавшись этому абсолютному злу? И когда это зло разрослось и привело к тому, что их муж или сын оказался на войне и погиб, и они спрашивают того, кто прервал его жизненный путь, вместо того, чтобы спросить того, кто его наставил на этот путь. Да, будет тяжело и будет сложно. В истории человечества все время приходится раз за разом проходить этот цикл внутреннего переосмысления, покаяния, прощения.
Григорий Азаренок:
Ветхий Завет – Моисей истребил треть своего народа.
Владимир Соловьев:
Конечно. Интересно, что восстание против Моисея возглавил его родной брат Аарон. Ребята неправильно посчитали. И потом Аарончик тут же взял мечи и пошел и вырезал тех, кто его избрали и направили. Кстати, первое демократическое правление – его избрали.
Мы говорим: три братских народа. Это абсолютно библейская история. Сим, Хам и Иафет. Грех Хама – это тот грех, который сейчас на себя взяла Украина. Издевательство над своим отцом, предательство своей собственной истории. Разве это не то, за что сейчас расплачиваются украинские народы?
Григорий Азаренок:
Да, и не надо спрашивать о нас, за що, когда вы говорили: дякую тобі, Боже, що я не москаль. Когда вы отрекались от роду-племени. Можно даже вспомнить, так в колдуны посвящали. Отрекаться от Христа, от роду-племени.
«Ни в одной моей передаче ни разу не прозвучало осуждение украинского народа»
Владимир Соловьев:
«Москаляку на гіляку», «москалей на ножи». Это началось задолго до СВО.
Григорий Азаренок:
Тем не менее ни президент Путин, ни президент Лукашенко никогда не позволяли себе никаких жестких претензий к украинскому народу именно.
Владимир Соловьев:
Ни в одной моей передаче ни разу не прозвучало осуждение украинского народа. Мы всегда говорим в передаче об украинском политическом классе. Во-первых, потому что сколько этнических украинцев в России. Я не удивлюсь, если сейчас уже побольше, чем осталось в Украине. Если уж серьезно говорить. У нас сколько людей в правительстве украинцы этнические? В Государственной думе. Валентина Ивановна Матвиенко. И что, это для кого-то когда-то являлось проблемой? Наоборот.
У нас украинский язык – государственный язык в Крыму. На Луганщине говорят на украинском без всяких проблем, на севере. Меня всегда огорчает, когда начинается эта тема: нет никакого украинского языка, нет никакой украинской культуры. Это очень лишний разговор, очень неправильный. Здесь надо поспокойнее, потоньше и поумнее.
Читайте также:
Болтон и Помпео сулили Лукашенко золотые горы за отворот от России. Как Запад пытается разделить Союзное государство
Соловьев: «Лучшей местью является взятие Киева». Будет ли «Вагнер» мстить за Пригожина?
«Он оказался прав во всех нюансах». Соловьев признался, о чем говорил с Лукашенко перед началом СВО