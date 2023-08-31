«Человек – самый страшный хищник». Удастся ли избежать Третьей мировой? Мнение Владимира Соловьёва
Отношения Беларуси и России, специальная военная операция, разрастание мировых конфликтов. Журналист Владимир Соловьев дал эксклюзивное интервью политическому обозревателю СТВ Григорию Азаренку.
Григорий Азаренок, СТВ:
Есть ли шанс избежать мировой войны?
Владимир Соловьев, телеведущий (Россия):
Нет. Она уже идет, и есть же законы исторического развития, нравится нам это или не нравится. Меня эта тема вообще преследует довольно давно. Я прямо сейчас поставлю эксперимент. Набираем в интернете, чтобы далеко не ходить: «Сколько лет в мире не было войны?» И ответы просто ужасающие. Некоторые дают 240, другая компьютерная программа подсчитала, что таких мирных дней было всего 170. Человек – самый страшный хищник, живущий на Земле. Война на самом деле является естественным состоянием человечества и человека, а не мира, нравится нам это или нет.
Еще надо учитывать, что мы живем в эпоху развала империи, а всегда распадавшаяся империя воевала со своими частями. Поэтому война между Россией и Украиной, по большому счету, исторически была неизбежна. Так было во время падения любых империй. А теперь у нас будет падение американской империи. Мы вступили в эпоху, когда само понятие «нерушимость границ» – это анекдот. Это всегда было анекдотом, когда мы говорим об истории. Уж чего-чего, а границы перекраиваются постоянно. Или что, кто-то считает, что в Африке границы не будут изменены? В Азии? Кто сказал, что будет Америка как единое государство через несколько лет? Они на грани гражданской войны.
Григорий Азаренок:
Я хотел к этому подвести. В свое время часто Сергей Ервандович Кургинян приводит этот пример.
Владимир Соловьев:
Блестящий русский философ.
Григорий Азаренок:
Зиновьев написал, что секретарь парткома в бункере не удавится, он, скорее, всех удавит. Но, как оказалось, секретарь парткома легко все сдал. А вот англосакс, как мне кажется, точно в бункере не удавится. Когда мы говорим, что они теряют гегемонию, мы это видим, чувствуем, понимаем, только у него другое мнение. И у него есть ядерные клыки. И он этот мир держит железной хваткой.
Владимир Соловьев:
Конечно, поэтому я считаю, что мировая война неизбежна. И то, что мы сейчас видим, – это еще преддверие. Полыхнет и в Азии. И я уверен, что мы увидим применение американцами ядерного оружия. И не исключаю, что первой современной страной после Японии (это вторая страна), где американцы используют ядерное оружие, может быть Иран. Может быть удар по Ирану. Не исключаю возможности удара по Северной Корее. Там у людей это и в доктрине прописано.
Григорий Азаренок:
А ядерная война в Европе – для них вообще сказка.
Владимир Соловьев:
Для американцев не несет никакой угрозы, о чем прямо было заявлено их министром национальной безопасности.
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