«Человек – самый страшный хищник». Удастся ли избежать Третьей мировой? Мнение Владимира Соловьёва

Владимир Соловьев, телеведущий (Россия):

Нет. Она уже идет, и есть же законы исторического развития, нравится нам это или не нравится. Меня эта тема вообще преследует довольно давно. Я прямо сейчас поставлю эксперимент. Набираем в интернете, чтобы далеко не ходить: «Сколько лет в мире не было войны?» И ответы просто ужасающие. Некоторые дают 240, другая компьютерная программа подсчитала, что таких мирных дней было всего 170. Человек – самый страшный хищник, живущий на Земле. Война на самом деле является естественным состоянием человечества и человека, а не мира, нравится нам это или нет.

Еще надо учитывать, что мы живем в эпоху развала империи, а всегда распадавшаяся империя воевала со своими частями. Поэтому война между Россией и Украиной, по большому счету, исторически была неизбежна. Так было во время падения любых империй. А теперь у нас будет падение американской империи. Мы вступили в эпоху, когда само понятие «нерушимость границ» – это анекдот. Это всегда было анекдотом, когда мы говорим об истории. Уж чего-чего, а границы перекраиваются постоянно. Или что, кто-то считает, что в Африке границы не будут изменены? В Азии? Кто сказал, что будет Америка как единое государство через несколько лет? Они на грани гражданской войны.

Григорий Азаренок:

Я хотел к этому подвести. В свое время часто Сергей Ервандович Кургинян приводит этот пример.

Владимир Соловьев:

Блестящий русский философ.