Желающих тысячи, но поедут только 100. Лучшие школьники Беларуси попадут на «Поезд Памяти»

Новости Беларуси. Лучшие школьники со всей страны готовятся к старту увлекательного путешествия по истории Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Средством передвижения станет уникальный «Поезд Памяти» – совместный патриотический проект Беларуси и России.

Полмесяца ребята будут ездить по городам Союзного государства, посещать памятные места времен Великой Отечественной войны. Для них подготовят военно-исторические реконструкции и культурные мероприятия. Кто вытянул счастливый билет и какой эксклюзив готовит съемочная группа СТВ, расскажет Галина Буро.

Галина Буро, корреспондент:

Тысячи километров стальной магистрали, 15 дней в пути, 14 городов Беларуси и России. Отправной точкой «Поезда Памяти» станет легендарная Брестская крепость-герой. Старт дадут символично 22 июня в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны.

От Бреста до Москвы, словно по страницам истории Великой Победы. В 23-й гродненской школе, где учится Екатерина Труханович, музей посвящен боевой славе 172-го Смоленского истребительного авиаполка. Именно он освобождал ее родной Гродно в 1944-м. Теперь девушка сможет увидеть и сам Смоленск, и еще с десяток городов-героев. Счастливый билет на поезд ей выпал, что называется, по заслугам. Катя – и председатель пионерской дружины, и зампред первичной организации БРСМ, и командир волонтерского отряда «Доброе сердце», и бессменная ведущая всех школьных мероприятий. А еще девушка увлекается видеомонтажом и намерена вести трансляции в соцсетях прямо с «Поезда Памяти». Средства коммуникации, душ, ресторан. Как будет устроен быт детей в «Поезде Памяти»? Рассказал Виктор Лискович.

Екатерина Труханович, ученица средней школы № 23 Гродно:

Это новые приключения, эмоции новые, знакомства тоже новые. И поэтому я сразу же без раздумий согласилась.

Валентина Труханович, мама Екатерины:

Я горда за свою дочь, то, что ей выпала такая честь поехать в «Поезде Памяти». Я воспитываю свою дочь в духе патриотизма и считаю, что это правильно.

100 школьников от Беларуси и еще столько же от России. Желающих тысячи, но отбор строгий – только самые достойные. Максим Лечевский хоть и увлечен IT-сферой, любит еще и историю, потому поездку воспринимает как неожиданный, но очень приятный подарок к 16-летию, ведь парень прямо в поезде задует свечи на праздничном торте. В 2022 году Максим стал победителем республиканского конкурса научных биолого-экологических работ. Усовершенствовал прибор, который измеряет в помещении концентрацию углекислого газа, а специальное приложение показывает, когда пришло время проветривать комнату. Будет ли жарко в вагоне, молодой человек пока не знает, но надеется, что атмосфера в новой компании друзей уж точно будет теплой.

Максим Лечевский, ученик средней школы № 18 Могилева:

У меня на 28 число выпадает день рождения, то есть во время поездки. Люди на такие знаменательные события, 16-летие, заказывают рестораны или еще что-то. А мне вот повезло: я еду в поезде, скорее всего, с новыми друзьями.

Анастасия Соколова – победительница лингвистического конкурса «Ведай родную мову» и олимпиады по белорусскому языку и литературе. Круглая отличница закончила 10 класс и думает о скором поступлении в университет. А пока впереди летние каникулы и большое путешествие. Как раз давно мечтала посетить Брестскую крепость. Ведь ее семью в прошлом веке Великая Отечественная не обошла стороной.

Анастасия Соколова, учащаяся добрушской гимназии:

У меня было два прадедушки – участники Великой Отечественной войны. Первый – Сергеев Николай Петрович, он был сначала матросом, потом разведчиком. И также Пинчуков Иван Яковлевич – он дошел до Германии, был стрелком и служил в полку правительственной связи.