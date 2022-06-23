Персона матери – это весомая фигура. Какие ошибки совершают женщины при воспитании мальчиков?

Многие современные мужчины легко идут на секс, меняют партнерш, строят длительные отношения, но при этом ловко избегают брака. О том, почему уютному семейному гнездышку они предпочитают холостяцкую берлогу, можно ли перевоспитать убежденного одиночку или стоит поберечь свои нервы, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Как ты можешь раскрыть для себя человека, если у тебя отношения заканчиваются через определенный отрезок времени буквально с каждой?

Алексей Потапович, провокативный психолог:

Конечно, да. Это определяется еще воспитанием. Потому что в основном, по определенным причинам, подавляющая часть воспитания лежит на женщинах. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Все-таки все же зависит от матери, насколько я знаю. Как не воспитать такого закоренелого холостяка? Татьяна Савчик:

Персона матери для жизни любого мальчика, мужчины – это все-таки весомая фигура, которая во многом задает, наверное, тот самый пьедестал, взгляд и вкус на женщину? Алексей Потапович:

Да, безусловно, сексуальность человека определяется его матерью или какой-то женской фигурой, которую он взял за пример в раннем возрасте. Но основное для матери, чтобы не воспитать закоренелого или озлобленного холостяка – это, скажем так, полностью не игнорировать, конечно, но дать ребенку какую-то свободу и возможность совершать ошибки. Потому что основная проблема холостяка именно, который «я никогда не женюсь» – это боязнь совершать ошибки.