Персона матери – это весомая фигура. Какие ошибки совершают женщины при воспитании мальчиков?
Многие современные мужчины легко идут на секс, меняют партнерш, строят длительные отношения, но при этом ловко избегают брака. О том, почему уютному семейному гнездышку они предпочитают холостяцкую берлогу, можно ли перевоспитать убежденного одиночку или стоит поберечь свои нервы, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Как ты можешь раскрыть для себя человека, если у тебя отношения заканчиваются через определенный отрезок времени буквально с каждой?
Алексей Потапович, провокативный психолог:
Конечно, да. Это определяется еще воспитанием. Потому что в основном, по определенным причинам, подавляющая часть воспитания лежит на женщинах.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Все-таки все же зависит от матери, насколько я знаю. Как не воспитать такого закоренелого холостяка?
Татьяна Савчик:
Персона матери для жизни любого мальчика, мужчины – это все-таки весомая фигура, которая во многом задает, наверное, тот самый пьедестал, взгляд и вкус на женщину?
Алексей Потапович:
Да, безусловно, сексуальность человека определяется его матерью или какой-то женской фигурой, которую он взял за пример в раннем возрасте. Но основное для матери, чтобы не воспитать закоренелого или озлобленного холостяка – это, скажем так, полностью не игнорировать, конечно, но дать ребенку какую-то свободу и возможность совершать ошибки. Потому что основная проблема холостяка именно, который «я никогда не женюсь» – это боязнь совершать ошибки.
Татьяна Савчик:
То есть его подавляли?
Алексей Потапович:
Конечно, его подавляли. Дали человеку что-то сделать, посуду, например, помыть – он плохо моет. «Дай, я за тебя сделаю». У него подсознательно формируется позитивное потребление.
Татьяна Савчик:
Как быть женщинам, которые повстречали такого мужчину? Полюбила, а мама оказалась агрессором когда-то.
Алексей Потапович:
Почему агрессор? Просто сильная, властная фигура.
Татьяна Савчик:
Как жить потом с этими последствиями того, что она причинила, по сути, вред своему собственному ребенку?
Алексей Потапович:
Усыновить. Не выйти замуж, а усыновить.
«Привержен каким-то шаблонам». Кто такой закоренелый холостяк – подробнее здесь.