«Привержен каким-то шаблонам». Кто такой закоренелый холостяк?
Многие современные мужчины легко идут на секс, меняют партнерш, строят длительные отношения, но при этом ловко избегают брака. О том, почему уютному семейному гнездышку они предпочитают холостяцкую берлогу, можно ли перевоспитать убежденного одиночку или стоит поберечь свои нервы, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Вопрос к вам, Алексей, как к эксперту. Кто же такой закоренелый холостяк?
Алексей Потапович, провокативный психолог:
Закоренелый холостяк – это человек, который в первую очередь привержен каким-то шаблонам. Потому что, как говорят люди, холостяк он до тех пор, пока, возможно, не встретил ту самую.
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
У нас в обществе все равно бытует мнение, что если до 40-ка лет мужчина не обзаводится семьей, на него вешают автоматически, как в случае с женщиной, она – старая дева, так и тут – закоренелый холостяк. По каким признакам понять, что перед нами за человек?
Алексей Потапович:
Во-первых, это какой-то страх, возможно, обида, с которой человек столкнулся раньше. Второе – это в целом какое-то давление общества. Допустим, этот человек стал закоренелым холостяком после того, как вступил в первый брак. Он был неудачный – развелся. У человека создается какой-то не очень хороший шаблон, на основании которого по одной меряет всех. Плюс ко всему, это может быть не обязательно брак, просто неудачный опыт отношений. Потому что, если мы рассмотрим молодого человека и молодую девушку 17-19-и лет, как правило, девушка более бойкая. Она более доминирующая будет именно в этом возрасте и может создать не очень позитивный опыт просто у человека. Он будет его пугать в дальнейшей жизни.
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