«Привержен каким-то шаблонам». Кто такой закоренелый холостяк?

Многие современные мужчины легко идут на секс, меняют партнерш, строят длительные отношения, но при этом ловко избегают брака. О том, почему уютному семейному гнездышку они предпочитают холостяцкую берлогу, можно ли перевоспитать убежденного одиночку или стоит поберечь свои нервы, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Вопрос к вам, Алексей, как к эксперту. Кто же такой закоренелый холостяк?

Алексей Потапович, провокативный психолог:

Закоренелый холостяк – это человек, который в первую очередь привержен каким-то шаблонам. Потому что, как говорят люди, холостяк он до тех пор, пока, возможно, не встретил ту самую. Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

У нас в обществе все равно бытует мнение, что если до 40-ка лет мужчина не обзаводится семьей, на него вешают автоматически, как в случае с женщиной, она – старая дева, так и тут – закоренелый холостяк. По каким признакам понять, что перед нами за человек?