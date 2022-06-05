«Суворовский натиск». Белорусские мотострелки продолжают готовиться к Армейским международным играм

Новости Беларуси. Белорусские сборные продолжают готовиться к Армейским международным играм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусские сборные продолжают готовиться к Армейским международным играм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На полигоне Доманово оттачивают мастерство участники состязания «Суворовский натиск». Лучшие мотострелки страны тренируются на специализированной трассе, где более дюжины препятствий: противотанковый ров, змейка, эскарп, гребенка. Во многом дистанция схожа с той, что придется проходить в Китае, где состоится финальный этап конкурса.
Максим Портнов, главный тренер команды «Суворовский натиск»:
Делаем упор непосредственно на те особенности, которые встретятся там. А именно: преодоление препятствий, особенности их преодоления. Сами по себе препятствия отличаются от привычных нам. Далее – боевая машина, на которой будем выступать, в корне отличается от БМП-2, на это делаем упор. Организована теоретическая подготовка личного состава, которые принимают участие впервые, а именно: видео показываем, готовим, чтобы человек приехал туда и уже хотя бы в теории знал особенности машины. Дальше в ходе практики, тренировок, в Китае, наращивал и смог выполнить поставленную перед нами задачу.
Наша команда, пожалуй, самая молодая из заявленных. По-хорошему дерзкий и амбициозный коллектив возглавляет выпускник Военной академии 2020 года лейтенант Максим Портнов. Для него это уже четвертые игры.