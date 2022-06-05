Как обезопасить пожилых родственников от обмана мошенников? Советы от правоохранителя
Аферы на доверии. В Беларуси активизировались мошенники, которые «разводят» доверчивых граждан по телефону, рассказали в проекте «Решение есть!» на СТВ. Речь в основном идет о людях пожилого возраста, которым звонят и сообщают, что их близкий родственник попал в ДТП и ему срочно требуются деньги.
Единственный способ не попасться на крючок телефонных мошенников – запомнить: ни милиция, ни Следственный комитет, ни другие стражи порядка никогда не будут просить вас помочь следствию и перевести деньги, чтобы якобы замять уголовное дело. Если такой звонок поступил, положите трубку. И сами перезвоните родственникам или в отделение МВД. К слову, стражи порядка совместно с «Белтелекомом» разработали систему уведомлений при входящих международных звонках на городской телефон. Перед тем как соединить абонента, робот еще раз напомнит, что на том конце провода может быть мошенник. Но все равно следователи советуют лишний раз подстраховаться.
Петр Микула, начальник отдела УСК по Минску:
В качестве универсального совета родственникам пожилых лиц, у которых явно есть какие-то сбережения, я бы предложил сбережения на какое-то время забрать. Забрать не с той точки зрения, чтобы лишить доступа к этим деньгам. В данном случае можно говорить о неком ответственном хранении, потому что лица, которые звонят пожилым родственникам, в силу навыков психологического воздействия способны убедить их в чем угодно и как угодно. Количество этих случаев, полагаю, дальше будет только расти, несмотря на все предпринимаемые меры профилактического характера.
Что, собственно, и подтверждается свежими милицейскими сводками. Например, накануне пенсионер из Московского района передал злоумышленнику 10 тысяч долларов, а 104-летняя женщина из Октябрьского района отдала аферистам 9,5 тысячи долларов и 6,5 тысячи рублей. В последнем случае в роли курьера оказалась 42-летняя минчанка.
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