Как обезопасить пожилых родственников от обмана мошенников? Советы от правоохранителя

Аферы на доверии. В Беларуси активизировались мошенники, которые «разводят» доверчивых граждан по телефону, рассказали в проекте «Решение есть!» на СТВ. Речь в основном идет о людях пожилого возраста, которым звонят и сообщают, что их близкий родственник попал в ДТП и ему срочно требуются деньги.

Единственный способ не попасться на крючок телефонных мошенников – запомнить: ни милиция, ни Следственный комитет, ни другие стражи порядка никогда не будут просить вас помочь следствию и перевести деньги, чтобы якобы замять уголовное дело. Если такой звонок поступил, положите трубку. И сами перезвоните родственникам или в отделение МВД. К слову, стражи порядка совместно с «Белтелекомом» разработали систему уведомлений при входящих международных звонках на городской телефон. Перед тем как соединить абонента, робот еще раз напомнит, что на том конце провода может быть мошенник. Но все равно следователи советуют лишний раз подстраховаться.