Если попался ребёнок, пытаются и его вытянуть. Как становятся телефонными мошенниками и реально ли выйти на организаторов?

Аферы на доверии. В Беларуси активизировались мошенники, которые «разводят» доверчивых граждан по телефону, рассказали в проекте «Решение есть!» на СТВ. Речь в основном идет о людях пожилого возраста, которым звонят и сообщают, что их близкий родственник попал в ДТП и ему срочно требуются деньги.

Сергей Шуманский, ведущий:

Сама мошенническая схема далеко не новая для правоохранителей, но с развитием IT-технологий появились свои нюансы. Например, определить точное месторасположение и номер, с которого звонят злоумышленники, практически нереально. Как нереально и возместить ущерб всем обманутым пенсионерам.



Вернуть свои кровные сегодня посчастливилось лишь некоторым потерпевшим. Курьеры, как правило, переводят деньги на электронные кошельки либо приобретают криптовалюту. А это значит, что следы сбережений доверчивых пенсионеров навсегда теряются в Сети.



Несмотря на то, что все задержанные курьеры дают признательные показания и активно сотрудничают со следствием, совершенно очевидно, что для полноценного расследования они не представляют большого интереса. Цель правоохранителей – безусловно, организаторы этой схемы. О том, кто эти люди, где они могут находиться и как остановить волну подобных преступлений, поговорим с начальником управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома Сергеем Ушаковым. Сергей Шуманский:

Если коснуться конкретно Минска в цифровом выражении, как эти телефонные мошенничества окутали столицу?

Сергей Ушаков, начальник управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома:

В настоящий момент зарегистрировано более 200 преступлений, где наши люди стали потерпевшими. Общий ущерб, причиненный гражданам, оценивается в более чем 3 миллиона рублей. Эта проблема ранее отслеживалась – около 5-8 лет назад был у нас такой всплеск преступлений. Потом он пропал. Сегодня в России также наблюдается такая категория совершаемых преступлений. Какой схемой пользуются телефонные мошенники? Сергей Шуманский:

Мы говорим о классической схеме? Она, наверное, одна и та же в большинстве случаев.

Сергей Ушаков:

Да, совершенно верно. Изначально звонок поступает на городской телефон, потому что телефонный справочник городской сети есть в интернете. Человек снимает трубку, преступник, находящийся на той стороне, ориентируется по голосу, пожилой это человек или ребенок. Слезы инсценируются. Краткие фразы «мама, помоги» или «бабушка, помоги, попала в ДТП, аварию». Как правило, люди в стрессовой ситуации, страх за близких, за родственников. После этого трубку берет представитель якобы правоохранительных органов, следователь, сотрудник прокуратуры либо милиционер и начинает вести диалог с целью решить вопрос о непривлечении вашего близкого родственника к уголовной ответственности и, соответственно, о получении вознаграждения. Изначально требуют сумму в районе 50 тысяч рублей либо 50 тысяч долларов. В случае если таких денег нет, соглашаются на меньшую сумму, которая есть у человека. В процессе разговора узнают сотовый телефон, перезванивают на сотовый. Все это делается для того, чтобы исключить возможность связаться с близкими родственниками. Ожидается приезд курьера, передаются деньги, потерпевший еще какое-то время удерживается на связи, потому что курьер незамедлительно эти деньги передает следующему человеку либо переводит на различные электронные счета. Сергей Шуманский:

А кто выступает в роли курьеров? Сергей Ушаков:

Как правило, молодые люди либо некоторые девушки. Работа предлагается в Telegram-каналах, подбираются курьеры, соглашаются на противоправные действия. Почему соглашаются? Потому что им даются минимальные консультации, конспирации, как подъехать к адресу, как себя вести, надеть медицинскую маску, не заходить в квартиру. Есть зафиксированные случаи, где заранее людям говорили о необходимости записать обращение, что они готовы совершать мошенничество.

Сергей Шуманский:

То есть они на 100 % знают, чем они занимаются? Сергей Ушаков:

Да. Исходя из того, как происходит инструктаж, действия, однозначно предполагают, что это незаконный способ заработка. Сергей Шуманский:

Забрали курьеры деньги пострадавшего. Дальше они должны каким-то образом передать их организатору этой преступной схемы. Сергей Ушаков:

Происходит встреча либо с человеком, посредником, которому передаются деньги, который в последующем производит их перевод. В том числе, были случаи, когда непосредственно курьеры производили через терминалы зачисление денежных средств на банковские счета. Сергей Шуманский:

Я так понимаю, с курьерами у вас обстоят дела получше. Удается задерживать? Сколько курьеров задержаны и есть ли возможность выйти на организаторов схемы?

Сергей Ушаков:

Да. Курьеров удается задерживать. В настоящий момент по Минску задержаны 35 таких человек. Следует отметить, что курьеры и организаторы преступной схемы это понимают. Если можно сказать, это расходный материал. Это им прекрасно известно. Они задействуют человека и понимают его судьбу. Имели место даже случаи, когда сами, чтобы не расплачиваться с курьером, звонили оператору 102 и сообщали данные курьеров, мотивируя тем, что они являются родственниками потерпевших и бабушка успела записать данные. Сергей Шуманский:

Задержанный курьер рассказал… У него же какие-то контакты с тем, кто ему дает эти задания, имеются? Сергей Ушаков:

Нет. Контактов никаких не остается. Анонимно. Никнейм в Telegram – это максимум, что имеется. И нет никаких абонентских номеров. Сергей Шуманский:

Есть ли у вас или сотрудников Следственного комитета возможности выйти на организаторов схемы?

Сергей Ушаков:

Из проведенного анализа мы понимаем, что звонки на городские телефоны поступают по IP-телефонии посредством интернет-ресурсов. Интернет-трафик поступает и распределен иностранным государством. Поэтому сейчас пока проблематично выйти именно на организаторов данной преступной схемы. Разработки есть, но если позволите, пока умолчим об этом. Сергей Шуманский:

Какой рекорд в столице по сумме? Сергей Ушаков:

Самая крупная передача денежных средств – это 50 тысяч долларов. Сергей Шуманский:

А как ограничиваются суммы? Той суммой, которую называют злоумышленники, либо наличием этой суммы у пострадавшего? Сергей Ушаков:

Если сумма имеется. То люди передают ту сумму, которую озвучивают злоумышленники. Если такой суммы нет, то идет торг и людей подводят к тому, что они передают все денежные средства, которые у них есть. Сбережения и в долларах, и в евро, и в белорусских рублях. Кто в основном оказывается пострадавшими?

Сергей Ушаков:

Как правило, пострадавшие – это люди пенсионного возраста, престарелые, от 60 лет и старше. Сергей Шуманский:

Мужчины, женщины? Сергей Ушаков:

В большинстве своем женщины. Сергей Шуманский:

Может, потому, что они психологически более подвержены стрессовым ситуациям? Сергей Ушаков:

Возможно. Мать всегда больше переживает за ребенка, за внука. На это и расчет. Психологи говорят, что это введение человека в стрессовую ситуацию, чувство страха, и у человека возникает желание вернуться к обыденному состоянию, то есть решить вопросы, оказать помощь родственнику, чтобы все успокоилось. Тут хотелось бы отметить и предупредить людей, что ни один сотрудник правоохранительных органов в таком формате вести диалог и получать денежные средства за решение вопроса не будет. У нас четко установлено законом, прописан порядок возмещения ущерба. И никакой курьер никогда к вам не приедет и забирать деньги не будет. Как уберечь своих пожилых близких от такого развода?

Сергей Шуманский:

Неоднократно и в СМИ, и в любых источниках информации были профилактические материалы по поводу подобного рода мошенничеств. И все равно они продолжаются. Сергей Ушаков:

Да, к сожалению, 8 из 10 потерпевших были осведомлены либо в СМИ, либо при общении с родственниками, либо при движении в общественном городском транспорте, при получении СМС-рассылки от оператора сотовой связи. Все равно идут на поводу у мошенников, в беседе с людьми поясняют: очень был похож голос на ребенка, поэтому в стрессовой ситуации приняли такое решение. Сергей Шуманский:

Какой вы можете дать сегодня совет, как уберечь своих пожилых близких от такого развода? Сергей Ушаков:

Надо понимать, что всю информацию мошенники получают от вас, начиная от имени родственника, которого вы, возможно, переспрашиваете, когда речь не можете понять – слезы, эмоции. Вы переспрашиваете: Таня, это ты позвонила? Как и номер телефона сотового. Даже если вы переживаете и не можете сразу положить трубку, поинтересуйтесь фамилией близкого родственника, поинтересуйтесь, где он находится, в каком лечебном учреждении. И обязательно надо попробовать позвонить родственнику. Есть случаи, когда потерпевшему говорят, что сотовый телефон был поврежден в результате ДТП. Надо все-таки предпринять попытку позвонить. Но изначально надо понимать, что это мошенничество. Во-вторых, когда идет дозвон на сотовый телефон в последующем, там не присутствует белорусский номер. Там сразу видно, что этот номер принадлежит иностранному государству. Соответственно, с таких номеров правоохранительные органы тоже звонить не будут. Сергей Шуманский:

Где-то в социальных сетях, в интернете я читал относительно таких новостей комментарии, что люди даже готовы отключить домашние телефоны, чтобы своих матерей, отцов-пенсионеров оградить даже от возможности такого звонка. Что вы думаете о таких крайних мерах?