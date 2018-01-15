Соцзащита в Минске: «Большой город»

Новости Беларуси. О том, как построена работа по социальному обслуживанию минчан, какие новые виды услуг появились, рассказала в программе «Большой город» председатель Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович.

Сколько стоит нанять сиделку в Минске?

Адресная социальная помощь: кто может получить и какие документы нужны?

Отделения для людей, страдающих деменцией, открывают в минских центрах соцобслуживания: как туда попасть?

В Минске не хватает сурдопереводчиков для центров соцобслуживания: как планируют решать вопрос

«7 территориальных центров оказывают услуги в рамках государственного соцзаказа. Недостаточно для столицы»: что мешает развитию системы?

«Нельзя думать, что в мгновение мы там бульдозером всё сметём, построим новое»: как спортивные объекты адаптируют для инвалидов

«Первая линия метро – вообразите, на площади Ленина мы сейчас всё разрушим и начнём монтировать лифты»

«Не везде можно соорудить пандус. Мы предлагаем кнопку вызова оборудовать»: Жанна Романович о создании безбарьерной среды

Программу «Доступный подъезд» разрабатывают в Минске: зачем она нужна

А также в программе рассказали:

«Будут скамейки в разных ракурсах»: терапевтический парк для пожилых начнут создавать в феврале в Минске

Угол для уединения из обруча и лент: как в центре дневного пребывания в Минске работают с инвалидами