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В Молдове подвели итоги парламентских выборов – оппозиция будет оспаривать результат

29 сентября 2025 16:55
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В Молдове подвели итоги состоявшихся накануне парламентских выборов. Победу одержала правящая партия президента Санду «Действие и солидарность», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она набрала немногим более 50 % голосов. Оппозиционный Патриотический блок заручился поддержкой почти 30 % граждан.

В Молдове подвели итоги парламентских выборов – оппозиция будет оспаривать результат-2

Правящая партия потеряла около 10 мест в парламенте по сравнению с прошлыми выборами. И это понятно. Благодаря политике нынешних властей Молдова стала одной из беднейших стран Европы. Госдолг достиг 6,5 миллиарда евро, за год увеличившись на 15 %. Инфляция составила 7 %.

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Сама электоральная кампания проходила на фоне скандалов. Перед выборами полиция проводила рейды и задержания, чтобы очистить для правящей партии избирательное поле. В день голосования ЦИК получил информацию о 250 нарушениях. Оппозиция заявила, что не признает итоги выборов и будет оспаривать их результат. В Кишиневе уже начинаются акции протеста против нынешней власти.

# Майа Санду

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