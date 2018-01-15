Программу «Доступный подъезд» разрабатывают в Минске: зачем она нужна

Новости Беларуси. Что планируют изменить в системе оборудования подъездов для инвалидов-колясочников, рассказали в программе «Большой город».

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Город Минск – это единственный регион нашей республики, где уже на протяжении 5 лет проводятся мероприятия по оборудованию безбарьерной средой подъездов, оборудование безбарьерной среды по месту жительства инвалидов. Да, мы сегодня не охватили ещё…

Кстати, в городе Минске более 123 тысяч людей с инвалидностью.

Конечно, мы ещё не каждому из них сделали безбарьерный подъезд, но мы внесли предложение на заседании Мингорисполкома разработать программу, например, на 5-летку – «Доступный подъезд». И, кстати, наше предложение нашло отклик. И сегодня с нашим отделом городского хозяйства, комитетом строительства и архитектуры, ЖКХ-системой, мы разрабатываем такую программу, когда, например, за 5-летие последующее каждый подъезд в городе будет доступным. Согласитесь, это стоит немалых денег. И важно то, что власти слышат и принимают действенные меры по тому, чтобы, действительно, город был доступен для всех. Мы меняем своими такими, пусть, может, малозначительными, небольшими делами, хотя, с большим финансированием, действиями подвигаем всё общество на другое отношение к проблемам людей с инвалидностью. Ведь для них не главное – барьеры на улице. Для этих людей главное – барьеры в человеческом общении и, в целом, в жизни.