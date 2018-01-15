«Первая линия метро – вообразите, на площади Ленина мы сейчас всё разрушим и начнём монтировать лифты»

Новости Беларуси. О доступности метро для инвалидов-колясочников рассказали в программе «Большой город».

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Что касается «Минского метрополитена», то это – предприятие, которое у нас впереди планеты всей. Они за последнюю 5-летку вложили столько средств в оборудование элементами безбарьерной среды.

Да, меня сейчас могут покритиковать, что не все станции оборудованы лифтами.

Конечно, нет. Первая линия метро – вообразите себе, на площади Ленина мы сейчас всё разрушим и начнём монтировать лифты. Но там есть сегодня кнопка вызова дежурного.