Сколько стоит нанять сиделку в Минске?

Новости Беларуси. О ценах на услуги сиделки рассказали в программе «Большой город».

Олег Степанюк, СТВ:

Самые востребованные соцуслуги – это оказание помощи на дому?

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Да. Самой востребованной услугой является оказание социально-бытовой помощи на дому. И сегодня у нас на обслуживании, получателями таких услуг являются почти 2,5 тысячи минчан. Это – пенсионеры, инвалиды I и II группы. Услуги оказываются как на платной основе, так и с частичной оплатой, так и за полную стоимость. Разработан дополнительный перечень услуг, которые не включены в перечень наш, который утверждён постановлением Совмина.

То есть, человек может какие-то услуги получать по нашему перечню бесплатно.

А, если он хочет, например, услугу сиделки в выходные или в ночное время – это немножечко другая стоимость, но, всё равно, это – общедоступная стоимость. Например, нормо-час услуги стоит 48 копеек. Услуга сиделки в рабочее время – 2 рубля, в нерабочее время – 3,3 рубля. Если у пенсионера или инвалида доход на душу населения ниже бюджета прожиточного минимума, то человек получает услугу бесплатно. Если доход немного выше бюджета прожиточного минимума, то эта услуга предоставляется уже на условиях – семейной паре, например, – 50% от стоимости. Если человек одинокий – 60% от стоимости.