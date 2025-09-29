Языковой экзамен для мигрантов пройдёт в Беларуси 30 сентября

Беларусь открыта для легальных мигрантов, которые пополняют государственный бюджет и исправно платят налоги. Позаботились у нас и об интеграции в профессиональную среду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С нынешнего года введены новые правила для приема на работу граждан из-за рубежа. Теперь трудовые мигранты будут сдавать экзамен по одному из государственных языков. Первое тестирование для иностранцев пройдет уже завтра, 30 сентября.

В письменной форме участникам предстоит выбрать вариант ответа, а также вписать недостающие слова или выражения в двадцати заданиях. Для зачета необходимо правильно ответить минимум на половину вопросов. Если же с первого раза не получится, есть возможность пересдать тест, притом количество раз неограниченно. Проверит работы комиссия, в состав которой войдут преподаватели и представители миграционных служб.