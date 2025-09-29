Языковой экзамен для мигрантов пройдёт в Беларуси 30 сентября
Беларусь открыта для легальных мигрантов, которые пополняют государственный бюджет и исправно платят налоги. Позаботились у нас и об интеграции в профессиональную среду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С нынешнего года введены новые правила для приема на работу граждан из-за рубежа. Теперь трудовые мигранты будут сдавать экзамен по одному из государственных языков. Первое тестирование для иностранцев пройдет уже завтра, 30 сентября.
В письменной форме участникам предстоит выбрать вариант ответа, а также вписать недостающие слова или выражения в двадцати заданиях. Для зачета необходимо правильно ответить минимум на половину вопросов. Если же с первого раза не получится, есть возможность пересдать тест, притом количество раз неограниченно. Проверит работы комиссия, в состав которой войдут преподаватели и представители миграционных служб.
Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
Это абсолютно общепринятая мировая практика, когда в случае приезда иностранных граждан для трудоустройства в той или иной стране необходимо сдать экзамен на знание государственного языка. У нас таких два – это русский и белорусский язык. Поэтому, конечно, определен перечень тех профессий, на которые желают трудоустроиться приехавшие из-за рубежа коллеги. И они должны будут сдать соответствующий экзамен. Процедура прохождения абсолютно понятная, прозрачная, объективная.
Экзаменационные центры распахнут свои двери на базе образовательных учреждений в каждом из областных центров, а также столице. Планируется, что подобные экзамены для трудовых мигрантов будут проводиться ежемесячно 15-го числа и в последний день месяца. Завтра испытания впервые пройдут порядка 200 человек. Преимущественно это граждане Узбекистана и Туркменистана.