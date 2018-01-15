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«Не везде можно соорудить пандус. Мы предлагаем кнопку вызова оборудовать»: Жанна Романович о создании безбарьерной среды

15 января 2018 21:07
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Новости Беларуси. Про оборудование зданий и улиц элементами безбарьерной среды рассказали в программе «Большой город».

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Мы сегодня говорим о том, что продолжается работа по оборудованию иными элементами безбарьерной среды: мы окрашиваем линии, меняем плитку на такую тактильную, чтобы инвалиды по зрению видели, где начинается проезжая часть, где заканчивается пешеходный переход.

На тех объектах, где невозможно сделать доступной входную группу, мы предлагаем кнопку вызова оборудовать.

Меня сейчас будут критиковать руководители общественных объединений, мы с ними не достигли пока компромисса, но, всё-таки, это – вариант, ведь не везде можно соорудить пандус.

Соцзащита в Минске: «Большой город»

# общество # Жанна Романович # Жизнь с инвалидностью в Беларуси

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