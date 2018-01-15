«7 территориальных центров оказывают услуги в рамках государственного соцзаказа. Недостаточно для столицы»: что мешает развитию системы?

Новости Беларуси. О государственном социальном заказе: что сделано и что ещё предстоит, рассказали в программе «Большой город».

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

У нас есть новая форма работы – оказание услуг на основании государственного социального заказа. Это, когда выделяются субсидии негосударственным, некоммерческим организациям для оказания социальных услуг. Эту услуга предусмотрена государственной программой о социальной защите и содействии занятости населения на 2016-2020 годы.

Некоммерческие негосударственные организации участвуют в конкурсе.

Организация получает субсидию на оплату труда и на начисления на заработную плату, а также частично – на социальный проект. Например, в Московском районе мы, в рамках государственного социального заказа, работаем по теме сопровождения в трудоустройстве людей с инвалидностью. С Белорусским Обществом Красного Креста – тоже они участвовали в нашем конкурсе и стали победителями – они оказывают услугу по сопровождению людей с инвалидностью. Это и сопровождаемое проживание, и услуги сиделки. Одним словом, в городе сегодня 7 территориальных центров оказывают услуги в рамках государственного социального заказа. Что недостаточно для столицы, скажу откровенно. И наша задача на 2018 год – расширить эти услуги посредством государственного социального заказа. Поскольку общественных объединений в городе Минске больше… Наверное, ни один областной центр не может похвастаться таким количеством зарегистрированных общественных объединений, как у нас. Только в Координационный совет при комитете по труду, занятости и социальной защите входят 42 общественных объединения. И мы просто призываем их всех активно включиться в эту работу и подхватить, скажем так, службу социальной защиты города Минска. Мы, конечно, способны выполнять эту работу сами, но мы хотели бы, чтобы в этом принимали участие общественные объединения, и как можно активнее.

Олег Степанюк, СТВ:

Как быть жителям других районов, где ещё не работает вот эта новая форма, новые услуги?

Жанна Романович:

Обратиться в территориальный центр.

Ведь мы работаем по заявке.

Есть желающие получить эту услугу – и руководитель территориального центра обязан будет оказать эту услугу. А уж как это он сделает – посредством государственного социального заказа или силами сотрудников территориального центра – это уже решать руководителю.

Олег Степанюк:

То есть, регистрация в другом районе никак не мешает получить полноценную услугу?

Жанна Романович:

Нет, абсолютно.

Олег Степанюк:

А когда будет охвачен весь город вот этой новой формой?

Жанна Романович:

Государственный социальный заказ? Всё будет зависеть от наших социальных партнёров – от общественных объединений. Это всё – в их руках.